Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан подготовил проект стратегии низкоуглеродного развития — замминистра

Экономика Материалы 10 апреля 2026 12:24 (UTC +04:00)
Азербайджан подготовил проект стратегии низкоуглеродного развития — замминистра

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект стратегии низкоуглеродного развития. В настоящее время он находится на этапе внутригосударственных процедур.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на проходящем сегодня в Баку заседании Высокого уровня Совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию.

"Безусловно, сотрудничество с соответствующими структурами ООН имеет большое значение при реализации этого важного документа.
Кроме того, при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда и Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в Азербайджане планируется реализация проекта по усилению системы раннего предупреждения, основанной на климатических данных, для повышения устойчивости. Также UNEP планирует реализацию проекта по созданию климатоустойчивых городов и сообществ в Азербайджане", - отметила она.

Лента

Лента новостей

Читать все новости