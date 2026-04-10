Азербайджан подготовил проект стратегии низкоуглеродного развития — замминистра

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект стратегии низкоуглеродного развития. В настоящее время он находится на этапе внутригосударственных процедур.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на проходящем сегодня в Баку заседании Высокого уровня Совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию.

"Безусловно, сотрудничество с соответствующими структурами ООН имеет большое значение при реализации этого важного документа.

Кроме того, при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда и Программы ООН по окружающей среде (UNEP) в Азербайджане планируется реализация проекта по усилению системы раннего предупреждения, основанной на климатических данных, для повышения устойчивости. Также UNEP планирует реализацию проекта по созданию климатоустойчивых городов и сообществ в Азербайджане", - отметила она.