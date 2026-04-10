Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9877 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1931 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9877
|AUD
|1,2015
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1148
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,266
|GEL
|0,6324
|HKD
|0,217
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2818
|SEK
|0,1829
|CHF
|2,1509
|ILS
|0,5562
|CAD
|1,2296
|KWD
|5,4997
|KZT
|0,3566
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5277
|MDL
|0,0984
|NOK
|0,1791
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6089
|PLN
|0,4679
|RON
|0,3904
|RUB
|2,1931
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3341
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3258
|TRY
|0,0381
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0391
|JPY
|1,0679
|NZD
|0,9941