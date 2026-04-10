Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 апреля

Экономика Материалы 10 апреля 2026 09:06 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9877 маната, 1 турецкая лира - 0,0381 маната, а 100 российских рублей - 2,1931 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9877
AUD 1,2015
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0816
CNY 0,2489
DKK 0,266
GEL 0,6324
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,2818
SEK 0,1829
CHF 2,1509
ILS 0,5562
CAD 1,2296
KWD 5,4997
KZT 0,3566
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5277
MDL 0,0984
NOK 0,1791
UZS 0,0139
PKR 0,6089
PLN 0,4679
RON 0,3904
RUB 2,1931
RSD 0,0169
SGD 1,3341
SAR 0,453
xdr 2,3258
TRY 0,0381
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0679
NZD 0,9941
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости