10 апреля 2026 15:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников MİDA — Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 10-летия создания Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики постановляю:

За заслуги в сфере улучшения жилищного обеспечения граждан наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики:

Гадимова Чингиза Сахиб оглу

Мамедова Эльшада Панах оглу

Салманова Азера Агабаба оглу

Шарифова Ризвана Гамид оглу

Шириеву Кямалю Мазахир гызы».

