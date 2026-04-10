Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников MİDA — Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).
Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 10-летия создания Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики постановляю:
За заслуги в сфере улучшения жилищного обеспечения граждан наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики:
Гадимова Чингиза Сахиб оглу
Мамедова Эльшада Панах оглу
Салманова Азера Агабаба оглу
Шарифова Ризвана Гамид оглу
Шириеву Кямалю Мазахир гызы».