Экспорт Грузии в июне значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В июне объем экспорта Грузии увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 771 млн долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по внешней торговле, опубликованные Национальной службой статистики страны.

Согласно отчету, стоимость экспорта выросла на 131 млн долларов в годовом выражении. По итогам первого полугодия экспорт составил 3,9 млрд долларов, что также на 20 процентов превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Импорт в июне достиг 1,6 млрд долларов, увеличившись на 112 млн долларов или 7 процентов по сравнению с прошлым годом. За январь–июнь объем импорта составил 9 млрд долларов, что на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Подробную статистику внешней торговли, включая данные по отдельным товарным категориям, Национальная служба статистики Грузии опубликует 20 июля.