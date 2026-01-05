Швейцария заморозила активы Мадуро

БАКУ /Trend/ - Федеральный совет Швейцарии заморозил все активы Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайшего окружения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении швейцарского правительства.

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заблокировать все активы Николаса Мадуро и его ближайшего окружения, находящиеся в Швейцарии», — отмечено в сообщении.

Напомним, что 3 января Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны. Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

“Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США”, - отметил Трамп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!