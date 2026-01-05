Узбекистан выходит в лидеры по инвестициям и проектам в энергетике - итоги 2025 года

БАКУ /Trend/ - 2025 год стал для Узбекистана важным этапом в развитии экономики и укреплении позиций страны в регионе. Год завершился высокими темпами роста, рекордным притоком инвестиций и заметным усилением энергетического сектора, который стал одним из ключевых драйверов экономических изменений. Также страна расширила международное сотрудничество и улучшила свои позиции в глобальных рейтингах, что усилило доверие со стороны внешних партнеров и инвесторов.

По словам Президента Шавката Мирзиёева, ВВП Узбекистана впервые в истории превысил $145 млрд. Для сравнения, по итогам 2024 года ВВП оценивался на уровне более $121 млрд, что указывает на существенное ускорение экономической динамики. Экспорт в 2025 году вырос на 23 процента, а объем привлеченных иностранных инвестиций достиг $43,1 млрд, что соответствует почти трети объема экономики.

Важно, что ускорение роста сопровождалось замедлением инфляции. По итогам января–ноября инфляция составила 7,5%, что заметно ниже показателя за аналогичный период 2024 года (11,1%). Годовая инфляция также закрепилась на уровне 7,5%, а Центральный банк по итогам года ожидает показателя в пределах 7,3%, что значительно лучше прежних прогнозов. Снижение инфляционного давления стало результатом более сдержанной денежно-кредитной политики и улучшения ситуации на валютном рынке. В течение года узбекский сум укрепился к доллару, что снизило давление со стороны импортируемых цен и повысило предсказуемость макроэкономической среды.

Одним из ключевых факторов роста в 2025 году стал инвестиционный бум. В экономику было привлечено $43,1 млрд инвестиций - один из самых высоких показателей в Центральной Азии. Это стало прямым отражением роста доверия со стороны международных инвесторов. Существенную роль сыграло повышение суверенного кредитного рейтинга Узбекистана с уровня «BB-» до «BB», что позволило снизить стоимость внешних заимствований и сократить расходы на обслуживание государственного долга. В результате укрепилась устойчивость государственных финансов и расширился доступ к долгосрочным источникам капитала.

При этом изменилась и структура инвестиций. Основные вложения пришлись на капиталоемкие и инфраструктурные отрасли - энергетику, транспорт, промышленность и цифровые проекты. Именно энергетический сектор стал центральным элементом экономических преобразований. Объем производства электроэнергии достиг 85 млрд киловатт-часов, увеличившись почти на треть по сравнению с 2017 годом. За последние годы в отрасль было привлечено около $35 млрд иностранных инвестиций, а новые генерирующие мощности выросли почти на 9 тыс. МВт. Существенная часть прироста пришлась на солнечные и ветровые электростанции, а также гидроэнергетику, в результате чего доля «зеленой» энергии в установленной мощности в 2025 году достигла около 30%.

Развитие энергетики сопровождалось модернизацией сетевой инфраструктуры и ростом распределенной генерации. Установка солнечных панелей в частном секторе и на социальных объектах позволила увеличить выработку электроэнергии и снизить нагрузку на энергосистему. Одновременно энергетический рывок дал эффект и для смежных отраслей. Местные предприятия активно участвовали в строительстве электростанций и электросетей, поставляя материалы, оборудование и инжиниринговые услуги. Это создает основу для формирования национальных промышленных компаний и постепенного снижения зависимости от импорта в инфраструктурных проектах.

Положительную динамику в 2025 году продемонстрировала и внешняя торговля. За десять месяцев объем внешнеторгового оборота вырос на 21,5% и достиг $66,5 млрд. Экспорт увеличивался опережающими темпами и превысил $33 млрд, при этом отрицательное торговое сальдо сократилось. Существенную роль в росте экспортных поступлений сыграло подорожание золота и увеличение объемов его продажи, что обеспечило приток валютной выручки и рост международных резервов. Впервые в истории международные активы Узбекистана превысили $61 млрд, при этом стоимость золота в резервах Центрального банка превысила $50 млрд.

В то же время в структуре экспорта появились и более устойчивые изменения. Значительно вырос экспорт услуг, прежде всего, туристических. Туристический сектор по итогам года показал рост примерно в полтора раза, что указывает на постепенную диверсификацию экономики и снижение зависимости от сырьевых товаров. Однако промышленный несырьевой экспорт по-прежнему растет умеренными темпами, что подчеркивает сохраняющиеся структурные ограничения и важность дальнейших реформ.

Отдельного внимания заслуживает прогресс в сокращении теневой экономики. По оценкам властей, в результате принятых мер ее доля снизилась с 45-50% до около 28%. Расширение безналичных расчетов, цифровизация госуслуг и усиление налогового администрирования способствовали росту прозрачности экономики и расширению налоговой базы. Вместе с тем власти признают, что достигнутый прогресс является лишь первым этапом, и дальнейшее сокращение теневого сектора остается одной из ключевых задач на 2026 год.

В 2025 году Узбекистан также укрепил свои позиции на международной арене. Страна значительно продвинулась в Индексе технологической зрелости Всемирного банка, поднявшись сразу на 71 позицию и войдя в десятку лидеров. Это отражает прогресс в цифровизации, развитии электронных госуслуг и институциональных реформ. Одновременно были объявлены программы по повышению производительности и эффективности экономики, а также инициативы по внедрению технологий «Индустрии 4.0».

Страна укрепила свои позиции на региональной и международной арене. В Узбекистане прошли крупные международные и региональные мероприятия, включая сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО и саммит «Центральная Азия – ЕС». Важным шагом стало подписание трехстороннего соглашения о границе с Таджикистаном и Кыргызстаном, позволившего урегулировать давний региональный вопрос. Также было расширено сотрудничество с Европейским союзом в рамках соглашения о расширенном партнерстве, что усилило роль Узбекистана как платформы для регионального диалога.

Вместе с тем сохраняется ряд незавершённых задач. Узбекистан не завершил процесс вступления во Всемирную торговую организацию, и переговоры были перенесены на 2026 год. Это сдерживает более глубокую интеграцию страны в мировые торговые цепочки и ограничивает потенциал роста несырьевого экспорта.

В целом итоги 2025 года позволяют говорить о качественном изменении экономической модели Узбекистана. Страна сделала ставку на энергетику, инфраструктуру и инвестиции как основу устойчивого роста, одновременно укрепив макроэкономическую стабильность и международные позиции. При сохранении темпов реформ и решении институциональных задач, заложенные в 2025 году изменения могут стать прочной основой для дальнейшего развития и роста благосостояния страны в последующие годы.