Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В течение 2025 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 1861 противотанковая мина, 4963 противопехотные мины и 52 392 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовала ANAMA.

В информации отмечается, что от мин очищено 69 205,7 гектара земли.

Следует отметить, что ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственная пограничная служба (ГПС) и четыре частные компании проводили операции по разминированию на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

