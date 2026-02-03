Восточный экспресс – авантюрный, но сверхудачный проект - увлекательный рассказ бакинки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Париж, Париж, Париж, неужели я в этом городе" - услышала я восторженный женский голос рядом, когда впервые оказалась в этом городе-мечте. Этот крик души озвучил мои эмоции тогда. Долго оставалась под впечатлением строго спланированных в период "османизации" улиц города, так красиво разбегающихся от Триумфальной арки, великолепных дворцов, парков и соборов. А для любителей музеев и выставок Париж - это вечный праздник! Это не только экспозиции древних артефактов, огромных коллекций живописи и скульптуры Лувра, музея Орсе или Мармоттан-Моне. В этом городе вы всегда найдете что-то новое для себя, даже если уже побывали там не раз. Вот и сейчас вспомнила об этих своих впечатлениях, познакомившись с доктором философии по политическим наукам, нашей соотечественницей Уснией Бабаевой, только что вернувшийся из поездки в Париж. Человек много читающий, знающий и главное - неравнодушный ко всему интересному для нее в этом мире, она оказалась к тому же и замечательным рассказчиком, чем Trend Life не мог не воспользоваться. В живом, увлекательном рассказе с экскурсами в историю и литературу она поделилась восторженными эмоциями после посещения одного из музеев, скорее всего, не столь известному читателям.

– Здравствуйте, Усния ханым! Поделитесь с нами, какой музей Парижа привел вас в такой восторг?

- Я не первый раз в Париже, но в Музей декоративного искусства на заинтересовавшую меня выставку попала только в последнюю поездку. Музей подарил мне одни из самых ярких и восхитительных моментов в жизни. Знаете почему?

Помните классную книгу Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"? Фабула завязывается тогда, когда в поезде происходит убийство пассажира-американца по фамилии Рэтчэтт. Поезд благополучно застревает где-то в снегах Югославии, каждый пассажир становится потенциальным убийцей, а легендарный сыщик Эркюль Пуаро должен раскрыть преступление до того, как экспресс снова продолжит свой путь.

Но, если честно, мой рассказ не о знаменитом бестселлере, а о самом Восточном экспрессе - люксовом трансконтинентальном поезде, который за 3 дня, а это 3 тысячи километров, ходил по маршруту Париж-Стамбул. И это было нечто! Роскошные рестораны, предлагавшие кулинарные изыски, уютные спальные вагоны, сигарный и игровые отсеки. Но, пожалуй, самое главное это то, что сам Восточный экспресс стал одной из вершин дизайна периода Ар-деко.

И кто только на нём не путешествовал: королева Елизавета II и Шарль де Голль, всевозможные знаменитости и богатеи, оперные дивы, а также шпионы и всевозможные "мутные" личности. Кстати, одним из его пассажиров был и Ян Флеминг. Возвращаясь из Стамбула, он вдохновился написанием романа "Из России с любовью", где Восточный экспресс становится местом шпионской интриги и Джеймс Бонд (Агент 007) противостоит советской агентурной сети.

Само собой, я знала о Восточном экспрессе из книг и фильмов, но в этот раз в Париже я увидела всю эту роскошь воочию, побывав на потрясающей выставке лучших образцов Ар-деко в Музее декоративного искусства, находящегося в пяти минутах от Лувра. Если сказать, что мне понравилось - это значит, ничего не сказать. 3 этажа лучших образцов мебели, посуды, ювелирки, одежды, интерьеров, плакатов, которые просто переносят нас во времена первой половины ХХ века, где было всё - НЭП, джаз, великая депрессия, времена великого Гэтсби, Титаник и Восточный экспресс...

- А что же здесь связывает музей с великолепным, уютным, несмотря на все происходящие там убийства, Восточным экспрессом?

-Так вот, весь первый этаж - это реконструированный и отреставрированный, а если сказать точнее, то просто оживший Восточный экспресс. Вагоны этого поезда были найдены между Белоруссией и Польшей, куда их отогнали в период II-ой Мировой войны, где они чудом сохранились, хотя внутреннее убранство пострадало. И тут за работу взялась команда специалистов, объединивших архитекторов, дизайнеров, реставраторов и умельцев, которые воссоздали вид один к одному. Проект был достаточно авантюрным, т.к. требовал огромных средств, а главное - профессионалов, которых с каждым годом становится всё меньше. Работа очень кропотливая и дорогостоящая, но за неё просто мало кто готов платить. Вот эти профессии и отмирают.

- А как вы узнали о таких подробностях реконструкции?

- На выставке показывали фильм о процессе реставрационных работ, где его руководитель рассказывал, что всё делалось с абсолютной точностью, использовались те же красители, та же амальгама для зеркал, то же сандаловое дерево для обшивки стен, ровно тот же текстиль для обивки стен и мебели, серебро и столовая посуда Lalique и Baccarat. И это было нечто!!!

Второй и третий этажи были полны лучших образцов Ар-деко. Какая мебель, какие предметы интерьера, аксессуары, костюмы.

- Я думаю вы, конечно, посоветовали бы посетить эту выставку всем, кому повезет оказаться в Париже.

- Я не просто советую, а настоятельно рекомендую тем, кто сейчас в Париже сходить на эту экспозицию и вы не пожалеете. Это настроение и погружение в заманчивые, оригинальные и полные манящей роскоши времена начала ХХ века и это шик Ар-деко!

- Спасибо вам большое за детальный и эмоциональный рассказ и колоритные фотографии. Ваши эмоции заразительны, и кажется, ты тоже прошелся по тихим вагонам Восточного экспресса и он подарил свою красочную роскошь.

