Президент Ильхам Алиев и Президент ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира – 2026» в Абу-Даби (ФОТО)

АБУ-ДАБИ/Trend/ - 3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира – 2026», проходящими в Абу-Даби с участием военнослужащих Вооруженных сил двух стран.

Как сообщает Trend, в ходе совместных учений, проходящих в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды, были выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

Отметим, что основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также взаимный обмен опытом.