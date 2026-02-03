В Габале начинается музыкальный фестиваль «Зимняя сказка»

БАКУ /Trend/ - С 5 февраля в Габале начинается II Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка».

Как сообщает Trend, фестиваль проводится при организационной поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджанской Республики и компании «Gilan».

Габалинский музыкальный фестиваль, который с 2009 года традиционно проводится в летний сезон, уже второй год подряд организуется и зимой.

В течение четырех дней проведения фестиваля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале зрителям будет представлена разнообразная программа. Пройдут концерты, рассчитанные на разный музыкальный вкус: вечера вокальной, камерной инструментальной музыки, сольные выступления, фламенко-джаз, а также музыкальные вечера "Азербайджан – Испания" и "Баку – Неаполь" придадут ярких красок в холодное зимнее время.

Первый день фестиваля «Зимняя сказка» будет посвящен музыкальному наследию великого композитора Гара Гараева. На сцене выступят народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде, а также Государственный струнный квартет Азербайджана.

6 февраля состоится торжественное открытие фестиваля. В программе - выступление симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, а также заслуженной артистки Афаг Аббасовой (сопрано), Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), Азера Заде (тенор) и Махира Тагизаде (баритон). В этот вечер будет представлена концертная программа из произведений Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Франца Легара, Мусы Мирзоева, а также других азербайджанских и мировых композиторов.

Габалинский фестиваль является не только музыкальным праздником, но и важным вкладом в межкультурный диалог. Нынешний фестиваль не станет исключением. Так, 7 февраля в Габале пройдет вечер камерной музыки «Баку–Неаполь: музыкальный мост», символизирующий дружбу между Азербайджаном и Италией. Зрители смогут услышать произведения азербайджанских и итальянских композиторов.

8 февраля состоится закрытие Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка». В рамках вечера фламенко-джаза «Азербайджан–Испания: две страны, одна музыка» на сцену выйдут приглашенные из Испании музыкальные исполнители и танцоры.

Таким образом, в течение четырех дней Габала вновь подарит любителям музыки незабываемую «Зимнюю сказку».

