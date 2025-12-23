Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 23 декабря 2025 14:47 (UTC +04:00)
Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Поздравляю Вас с Днем рождения!

Благодаря Вашим усилиям Азербайджанская Республика добилась ощутимых результатов в деле укрепления государственности и повышения социально-экономического благополучия населения.

Надеюсь на дальнейшее углубление двусторонних связей, в том числе по линии всероссийской политической партии «Единая Россия» и партии «Ени Азербайджан», в интересах народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости