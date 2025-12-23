Владельцы диппаспортов Азербайджана и Омана взаимно освобождаются от визовых требований

БАКУ /Trend/ - Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов Азербайджана и Омана взаимно освобождаются от визовых требований.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, подписанное 29 октября 2025 года в Маскате, предусматривает упрощение взаимных визитов между двумя государствами и применение безвизового режима для владельцев соответствующих паспортов.

Согласно соглашению, граждане сторон, имеющие действительные дипломатические, специальные и служебные паспорта, могут въезжать, выезжать и транзитом проезжать через территорию другой стороны без визы. Срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней. Продление срока пребывания осуществляется на основании визы в соответствии с национальным законодательством принимающего государства.

В соответствии с соглашением, паспорта лиц, въезжающих на территорию государства, должны быть действительны в течение не менее 6 месяцев с даты въезда. Лица, использующие безвизовый режим, должны соблюдать законодательство принимающего государства в области миграции, пограничного контроля, таможни и общественной безопасности.

Соглашение также распространяется на членов дипломатических миссий, консульств и международных организаций, аккредитованных на территории другой стороны, а также на членов их семей.

Каждая сторона может временно приостановить действие соглашения полностью или частично в интересах национальной безопасности, общественного порядка или общественного здравоохранения и обязана уведомить об этом другую сторону по дипломатическим каналам.

Законопроект об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований для обладателей дипломатических, специальных и служебных паспортов» был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

