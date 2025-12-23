БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается информационная система по энергоэффективности.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, информационная система по энергоэффективности органа (организации), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, будет обеспечивать государственный контроль в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности, вести реестр энергоаудиторов и организаций, занимающихся энергоаудитом, и контролировать их деятельность, предоставлять информацию и проводить обучение, оценивать потенциал энергоэффективности, организовывать сертификацию энергоэффективности зданий, а также размещать список хозяйственных субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательному энергоаудиту, список поставщиков услуг по энергоэффективности и отчет о текущем состоянии и развитии услуг по энергоэффективности.

Информация, содержащаяся в указанной выше информационной системе, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законом «О доступе к информации», является общедоступной и будет защищаться и использоваться с учетом требований законов «О доступе к информации», «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной тайне», «О персональных данных» и «Об электронной подписи и электронных документах».

Орган (учреждение), определенный соответствующим исполнительным органом, определяет правила информационной системы энергоэффективности для повышения энергоэффективности.

Кроме того, перечень хозяйственных субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательной энергетической проверке, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, будет утверждаться органом (учреждением), определяемым соответствующим исполнительным органом, на основании информации о потребителе энергии и годовом потреблении энергии, внесенной в информационную систему энергоэффективности (наименование, если потребитель энергии является юридическим лицом; фамилия, имя, отчество, код потребителя, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, сфера деятельности, объем годового потребления энергии), или информации о строительной площадке и ее владельце (наименование нежилого здания, количество этажей, размеры строительной площадки и общая площадь, наименование, если владелец является юридическим лицом, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика, адрес), а также критериев, определяемых органом (учреждением), определяемым соответствующим исполнительным органом.

Отмечено, что информационная система по энергоэффективности создается в соответствии с международной практикой для контроля за выполнением поставленных задач в целях достижения целей и задач в области обеспечения энергоэффективности, а также для отчетности, мониторинга и оценки принятых мер и достигнутых результатов.

Создание соответствующей электронной платформы имеет большое значение с точки зрения более эффективного использования энергетических ресурсов и выполнения задач, стоящих перед государством в области энергоэффективности, создания возможности для граждан сотрудничать с соответствующими государственными органами в данной области, а также предоставлять и получать необходимую информацию. Создание системы послужит повышению прозрачности информации в этой области, повышению эффективности государственных услуг и эффективному внедрению и контролю законодательства в области энергоэффективности.

Общедоступная часть информационной системы предназначена для включения в нее просветительской информации по энергоэффективности для населения, калькулятора энергосбережения, статистики энергопотребления и т. д.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

