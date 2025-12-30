Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Интересное Материалы 30 декабря 2025 16:07 (UTC +04:00)
В Баку разгорелась битва смеха и креатива Юниор Лиги КВН сезона 2025–2026 (ФОТО)
Фото: Юниор Лига КВН

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя воцарилась атмосфера настоящего праздника смеха и креатива. В 1/4 финала Юниор Лиги КВН встретились восемь школьных команд, каждая из которых стремилась доказать, что именно она готова выйти в полуфинал, сообщает Trend Life. Проект организован при поддержке Управления образования города Баку и Детского фонда Азербайджана.

Юниор Лига КВН продолжает развивать культуру юмора среди школьников и помогает выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Сезон 2025–2026 проходит по суммарной системе, где каждый матч влияет на общий рейтинг команд, а значит – шутка могла стать решающей! Ведущий и художественный руководитель Юниор Лиги Самандар Рзаев поддерживал зрителей живой реакцией и создавал настоящую театральную атмосферу. Команды удивляли оригинальными шутками, остроумием и креативными номерами, а зрители щедро одаривали их аплодисментами.

Результаты 1/4 финала

Лучшие команды этого этапа:

  • Школа №7
  • Школа №189

Команды, прошедшие в полуфинал:

  • Школа №6
  • Школа №18
  • Школа №17
  • Лицей "21-й век"

К сожалению, по итогам 1/4 финала сезона 2025–2026 Юниор Лиги КВН из соревнования выбыли следующие команды:

  • Сборная школы №160 – "160 faiz gülüş"
  • Сборная школы №193

В то же время, на основании результатов всех игр 1/4 финала, организационный комитет Юниор Лиги оставляет за собой право пригласить одну или две команды в следующий этап дополнительно.

Жюри оценивало выступления:

  • Джавид Шахбазбеков - директор Юниор Лиги, поэт, член Союза писателей Азербайджана
  • Хосе Бернардо - актер, стендап-комик, шоумен
  • Нариман Абдул Алиев - исполнительный директор канала Space TV
  • Амиран Бабаев - главный продюсер Space TV
  • Офелия Новрузгызы - актриса Государственного академического музыкального театра

Общие результаты после 1/4 финала:

  • Школа №7 - 7G - 67 баллов
  • Школа №189–190 – "Abrakadabra" - 66 баллов
  • Школа №17 – "Əhmədli səs-küyü" - 66 баллов
  • Школа №18 – "Şəhər uşaqları" - 64 балла
  • Школа №6 – "Palata №6" - 63 балла
  • Лицей "21-й век" – "21-ci Əsr Yığması" - 61 балл

