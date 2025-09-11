В Баку запустили волну уличного танца - взрыв музыки, стиля и эмоций (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся первый Международный чемпионат по брейк-дансу Baku Flow, который с большим успехом ворвался на сцену современного танца. Организатором выступил Азербайджанский танцевальный союз (AzDC), а само событие стало частью масштабного World Artistic Dance Festival & Baku Flow 2025, сообщает Trend Life.

Идею проведения турнира зажёг Махмуд Камоун (B-Boy Mahmood), чемпион Европы и призёр мировых соревнований. Человек, который живёт в ритме брейка, считает, что Азербайджану пора заявить о себе на мировой танцевальной карте в этой сфере искусства.

"Я искренне рад, что Азербайджан всё чаще звучит в танцевальном мире. Этот уикэнд объединил пять стран, более 100 участников разных возрастов и уровней мастерства. Я благодарен каждому танцору, который поддержал нашу идею и вложил свою энергию в это движение", - отметил Махмуд Камоун.

Но Baku Flow больше, чем просто чемпионат. Это когда город дышит битом, танцпол становится ареной, а участники - голосом нового поколения. Это был взрыв культуры, музыки, стиля и эмоций. Под сводами Baku Marriott Hotel Boulevard сплелись воедино разные школы, стили, нации и ритмы, рождая атмосферу, которую словами передать сложно - это нужно было видеть, слышать и чувствовать.

Главная цель - дать мощный импульс развитию современного уличного танца в Азербайджане, создать платформу для самовыражения молодёжи и расширить международные связи в сфере танца. Судейская коллегия была представлена признанными профессионалами из Португалии, России и Казахстана, что подчёркивает высокий международный уровень чемпионата.

В главной категории 1x1 "Профи" по круговой системе победителем стал Александр Антоненков (Россия), одержавший 8 побед и получивший право принять участие в мировом финале, который пройдет в Дубае (ОАЭ) в декабре этого года.

В номинации All Styles лучшим был признан Bruce Almighty (Португалия) - заслуженный судья и брейкер, известный своим вкладом в развитие уличной танцевальной сцены Европы.

Участники чемпионата также показали различные элементы брейкинга среди достопримечательностей Баку. Волна уличного танца запущена и это только начало...

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!