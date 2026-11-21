БАКУ / Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год, утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Азербайджанской Армии проведено первенство по поднятию гирь.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"На церемонии открытия минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем полковник Джавид Агаев выступил с речью, проинформировав о целях, значении первенства и поставленных задачах. Далее были проверены составы команд, проведена жеребьёвка и определены весовые категории участников. После разъяснения военнослужащим соответствующих правил и мер безопасности соревнования стартовали.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих виды войск Азербайджанской Армии, объединения, соединения и специальные учебные заведения, в шести весовых категориях.

По итогам состязаний первого места удостоилась команда Сухопутных войск, второго места – команда Военного института имени Гейдара Алиева, третьего – команды Военно-воздушных сил и Сил специального назначения.

В завершение победителям в каждой весовой категории были вручены медали, а команде, показавшей наилучший результат в командном зачёте, вручены кубок и почётные грамоты, было сделано фото на память", - говорится в информации ведоства.