ХАНОЙ / Trend/ - Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей уникальную квинтэссенцию и культурное наследие как Европы, так и Азии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Вьетнама То Лам в выступлении на официальном приеме в Ханое в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

«Об этом свидетельствуют величественные Кавказские горы, обширное Каспийское море, древняя и в то же время современная столица страны Баку, где многовековые замки и дворцы гармонично сосуществуют с современными архитектурными сооружениями. Еще более удивительными являются схожие духовные, эмоциональные и культурные ценности, которые связывают наши народы», - отметил Президент Вьетнама.