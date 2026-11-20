БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Голос саза, дыхание слова" состоялась концертная программа под названием "Эпос Победы - в силе саза и слова", говорится в сообщении пресс-службы МЦМ.

Этот вечер был посвящён героической летописи Азербайджана, стойкости его защитников и Великой Победе. Он открылся исполнением Государственного гимна, а затем в память о шехидах была объявлена минута молчания.

В официальной части выступили депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов, директор Института фольклора НАНА Хикмет Гулиев, Рахиля Рамазанова - мать шехида Нурлана Мустафаева, а также ветеран Карабахской войны майор Сулейман Гейдаров.

Вечер продолжился музыкальной программой с участием известных представителей азербайджанского музыкального искусства. Со сцены звучали песни о Родине, мужестве, верности своему народу и радости Победы. В них нашли отражение любовь к родной земле, гордость за свой народ и память о тех, кто отдал жизнь за страну.

Неотъемлемой частью музыкальной традиции страны является ашугское искусство, в котором тесно переплелись музыка, поэзия и многовековая народная мудрость. Звучание саза и проникновенные поэтические строки хранят память о прошлом и духовные ценности народа.

Этот концерт стал гораздо большим, чем просто музыкальный вечер. Он стал возможностью вновь прикоснуться к духовному наследию народа, отдать дань памяти героям.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!