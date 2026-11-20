БАКУ/Trend/ - Продвижение Азербайджана на 36 позиций и выход на 38-е место в мировом Индексе развития электронного правительства (ИРЭП) ООН являются одним из важных результатов политики, проводимой страной в направлении цифровой трансформации. Этот показатель — не просто достижение в международном рейтинге. Он открывает новые возможности для модернизации государственного управления, ускорения экономической деятельности, повышения качества услуг, предоставляемых гражданам, и укрепления позиций Азербайджана в глобальной цифровой экономике.

Особенно примечательно, что Азербайджан поднялся на 11-е место, улучшив свой результат на 56 позиций в Индексе онлайн-услуг ООН. Этот результат, позволивший стране опередить такие государства, как Великобритания, США, Канада, Норвегия и Австралия, свидетельствует о существенном прогрессе в развитии цифровых государственных услуг. Занятие 10-го места по субиндексу предоставления государственных услуг и первого места по субиндексу институциональной основы свидетельствует о международном признании институционального потенциала, сформированного в этой сфере.

Как цифровизация изменит повседневную жизнь граждан?

Главное преимущество развития цифрового правительства заключается в его непосредственном влиянии на повседневную жизнь граждан. Перевод в электронный формат многих операций, которые ранее требовали обращения в различные государственные учреждения, сбора документов и прохождения длительных процедур, позволяет экономить время и ресурсы.

В этом отношении особое значение имеет развитие платформы «mygov». Объединение услуг различных государственных учреждений в единой цифровой среде обеспечивает гражданам более удобный доступ к информации и услугам. Расширение принципа «одного окна» создает условия для формирования нового подхода к взаимодействию государства и граждан.

На следующем этапе дальнейшая интеграция этих систем может ускорить переход к проактивной модели предоставления государственных услуг. Иными словами, появится возможность предлагать гражданину соответствующую услугу в электронном виде в момент возникновения у него соответствующего права или потребности, без необходимости самостоятельно обращаться за ее получением. Это особенно важно для повышения удовлетворенности граждан в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости и других областях.

Более оперативная и прозрачная среда для бизнеса

Еще одним важным направлением цифровой трансформации является ее влияние на деловую среду. Для предпринимателей время зачастую означает прямые финансовые затраты. Цифровизация процедур получения разрешений, регистрации, налогообложения и других административных процессов не только сокращает операционные расходы компаний, но и позволяет более гибко организовывать предпринимательскую деятельность.

Важную роль в этом отношении играют расширение обмена информацией между государственными учреждениями на основе системы «digital.bridge» и внедрение электронного документооборота. Оперативный обмен данными между различными ведомствами сокращает необходимость многократного предоставления одной и той же информации, упрощает процедуры и ускоряет принятие решений.

Эти возможности могут также положительно повлиять на инвестиционную привлекательность Азербайджана. Ведь для современных инвесторов важными критериями при выборе страны являются не только ее географическое положение и экономический потенциал, но и доступность государственных услуг, гибкость административных процедур и уровень развития цифровой инфраструктуры.

Таким образом, результаты, достигнутые в сфере цифрового правительства, создают дополнительные возможности для развития ненефтяного сектора экономики страны, создания новых компаний и расширения международных деловых связей.

Искусственный интеллект может стать одним из основных инструментов нового этапа развития Азербайджана

Включение решений на основе искусственного интеллекта в число критериев оценки в докладе ООН за 2026 год свидетельствует о начале нового этапа цифровизации государственного управления.

Результаты, достигнутые Азербайджаном в этом направлении, создают благоприятную основу для более широкого применения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении в будущем. Автоматизация государственных услуг, анализ данных, оперативное рассмотрение обращений и оптимизация различных административных процессов относятся к направлениям, в которых могут применяться эти технологии.

Правильное применение искусственного интеллекта может не только снизить нагрузку на государственные учреждения, но и способствовать более оперативному принятию решений на основе данных. Вместе с тем развитие таких систем должно сопровождаться соблюдением принципов информационной безопасности, защиты персональных данных, прозрачности и человеческого контроля.

Одной из основных задач, стоящих перед Азербайджаном в этой сфере, является не только внедрение технологий, но и укрепление потенциала местных специалистов для их разработки и использования.

Цифровое развитие также укрепляет международные позиции Азербайджана

Продвижение до 38-го места в рейтинге ООН может также положительно повлиять на международный имидж Азербайджана и расширить возможности сотрудничества в сфере цифрового развития.

Включение в подгруппу V3, в которую также входят Австрия, Япония, Канада и Израиль, демонстрирует, что Азербайджан относится к категории стран с высоким уровнем развития в области цифровой трансформации.

Этот результат способен повысить привлекательность страны для международных технологических компаний, инновационных центров и участников стартап-экосистемы. Развитие цифровых услуг, расширение телекоммуникационной инфраструктуры и укрепление человеческого капитала могут создать условия для превращения Азербайджана в одну из региональных платформ технологического сотрудничества.

Особенно с учетом географического положения Азербайджана, его транспортно-логистических возможностей и региональных экономических связей развитие цифровой инфраструктуры может стать дополнительным фактором повышения региональной значимости страны.

Достигнутый результат — начало нового этапа и постановки новых целей

Прогресс, достигнутый Азербайджаном в Индексе развития электронного правительства ООН, свидетельствует о том, что цифровая трансформация стала неотъемлемой частью системной государственной политики страны. Определение этого направления в качестве одного из приоритетов государственной политики под руководством Президента Ильхама Алиева, принятие стратегических документов, развитие цифровой инфраструктуры и укрепление межведомственной координации являются основными институциональными опорами достигнутых результатов.

Деятельность Совета по цифровому развитию, возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, также имеет важное значение с точки зрения координации этих процессов.

Вместе с тем для сохранения и дальнейшего улучшения высоких позиций в международном рейтинге предстоит решить новые задачи. Обеспечение доступности цифровых услуг во всех регионах страны, развитие интернет-инфраструктуры, повышение цифровых навыков населения, укрепление кибербезопасности и ответственное применение технологий искусственного интеллекта должны стать основными приоритетами следующего этапа.

Продвижение Азербайджана на 36 позиций в рейтинге ООН является важным результатом усилий страны по созданию новой модели государственного управления, основанной на современных технологиях. Главная задача заключается в том, чтобы эти международные показатели воплотились в реальные результаты в повседневной жизни граждан, деятельности бизнеса и развитии экономики.

Цифровая трансформация обладает потенциалом стать одной из важнейших опор будущего развития Азербайджана. Результаты, зафиксированные в докладе ООН, демонстрируют, что перед страной открываются еще более широкие возможности в этом направлении.