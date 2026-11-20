БАКУ/Trend/ - Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, экономическом развитии регионов и повышении занятости населения. В рамках бюджетно-налоговой политики на следующий год предложен ряд изменений в Налоговый кодекс. Основная цель изменений заключается в продолжении государственной поддержки производителей сельхозпродукции, обеспечении более эффективного использования льгот при сохранении политики налоговых преференций, а также совершенствовании электронной системы регистрации и учета.

Согласно информации Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана, с 1 января 2027 года в сфере сельского хозяйства будет продлен срок действия ряда налоговых льгот, усовершенствованы действующие механизмы и введены дополнительные преференции для производителей. Для микропредпринимателей и плательщиков упрощенного налога доход от производства сельскохозяйственной продукции по-прежнему будет полностью освобожден от налогов.

Продлеваются действующие налоговые льготы

В целях продолжения господдержки производителей сельскохозяйственной продукции предлагается с 1 января 2027 года продлить действующие льготы, срок которых истекает в конце 2026 года. К этим льготам относятся:

освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) оборота производителей сельскохозяйственной продукции по произведенной ими продукции — до конца 2029 года;

исчисление НДС при торговле сельскохозяйственной продукцией не с общей цены продажи продукции, а с торговой наценки — до конца 2031 года;

освобождение от налога на имущество, связанное с сельскохозяйственной деятельностью, — до конца 2029 года;

освобождение сельскохозяйственных субсидий от подоходного налога и налога на прибыль — до конца 2031 года;

освобождение от НДС продажи мяса животных и птицы — до конца 2029 года;

оборот по продаже кормовой продукции и кормовых добавок — до конца 2029 года;

производство и продажа отрубей — до конца 2029 года;

импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба — до конца 2029 года.

Продлеваются льготы по упрощенному налогу

В соответствии с установленными условиями предусматривается сохранение полного освобождения от упрощенного налога сроком еще на 5 лет, то есть до конца 2031 года. Эти изменения сохранят возможности сельских хозяйств пользоваться налоговыми льготами и поддержат продолжение их деятельности.

Регистрация для пользования льготами

Одной из главных целей предлагаемых изменений является обеспечение того, чтобы налоговые льготы доходили до лиц, производящих сельскохозяйственную продукцию. Для этого производители, желающие воспользоваться льготами по подоходному налогу и налогу на прибыль, а также по упрощенному налогу, должны пройти регистрацию в информационной системе «Электронное сельское хозяйство» (EKTİS) Министерства сельского хозяйства, а если они ранее уже состояли на учете в налоговом органе — составлять налоговые декларации через интернет-налоговое управление (new.e-taxes.gov.az). Фермерам будет предоставлена информация об упрощенном механизме электронного ведения учета и составления деклараций. От лиц, зарегистрированных в качестве семейных крестьянских хозяйств, не требуется постановка на налоговый учет (получение ИНН) и подача деклараций. Указанные условия позволят вести электронный учет деятельности производителей сельхозпродукции, более точно адресовать государственную поддержку и повысить прозрачность использования налоговых льгот.

Следует отметить, что большинство производителей уже зарегистрировано в EKTİS. В настоящее время в системе зарегистрированы и являются активными пользователями более 370 тысяч субъектов. Поскольку фермеры, пользующиеся субсидиями и иной государственной поддержкой, уже зарегистрированы в этой системе, повторная регистрация от них не требуется. Новые участники могут пройти регистрацию через «mygov id» или посредством мобильного приложения. Данные, имеющиеся в государственных информационных системах, автоматически передаются в EKTİS. При необходимости Государственные центры аграрного развития в районах оказывают помощь на местах.

Предусматривается налоговая льгота для физических лиц, реализующих свою продукцию

Предлагаемые изменения охватывают также защиту интересов малых производителей сельскохозяйственной продукции и физических лиц. Это правило распространяется на членов семейных крестьянских хозяйств и других сельских жителей, выращивающих продукцию на приусадебных участках. Так, предложено применение нового правила при закупке сельскохозяйственной продукции у физических лиц, не зарегистрированных в качестве налогоплательщиков. Если лицо, продающее продукцию, зарегистрировано в EKTİS, полученный им от этой продажи доход будет освобожден от налога. Если же продавец не зарегистрирован в EKTİS, покупатель-налогоплательщик при оплате удержит налог в размере 2 процентов от суммы. Доходы, полученные зарегистрированными в EKTİS производителями от прямой продажи продукции физическим лицам на рынке, будут освобождены от налогообложения.

Такой подход повысит заинтересованность физлиц, производящих сельхозпродукцию, в регистрации в EKTİS. В то же время он создаст более прозрачные и благоприятные условия в процессе купли-продажи и заготовки продукции. Например, с незарегистрированного лица, продавшего продукцию на 5 000 манатов, по новым правилам будет удержан налог в размере 100 манатов. С зарегистрированного же лица налог удерживаться не будет.

Сфере животноводства будет предоставлена дополнительная льгота по НДС

В рамках расширения поддержки аграрного сектора предлагается также новая налоговая льгота для сферы животноводства. Согласно изменению, импорт в целях откорма животных лицами, зарегистрированными в EKTİS, будет освобожден от НДС сроком на 3 года, начиная с 1 января 2027 года. Льгота снизит импортные расходы животноводческих хозяйств, расширит их производственные возможности и окажет дополнительную поддержку развитию местного животноводства.

Кроме того, доход производителей, реализующих выращенных ими животных и птицу, впервые включается в налоговую льготу.

Обновляется механизм льгот по подоходному налогу и налогу на прибыль

В рамках предлагаемых изменений предусматривается также применение в новом порядке налоговой льготы по доходу и прибыли, полученным от производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время соответствующие доход и прибыль освобождены от налога на 100 процентов, однако для юрлиц срок действия этой льготы истекает в конце 2026 года. Согласно предлагаемым изменениям, с 1 января 2027 года предусматривается замена действующего освобождения 90-процентной льготой сроком на 5 лет. В этом случае, за исключением государственных субсидий, 90 процентов соответствующих дохода и прибыли производителей сельхозпродукции будут освобождены от налогообложения. Например, аграрная компания с годовой прибылью 300 000 манатов вместо 60 000 манатов уплатит налог в размере 6 000 манатов, то есть фактическая налоговая нагрузка составит 2 процента. Для субъектов микропредпринимательства же 100-процентная налоговая льгота будет сохранена. Микропредпринимателем является предприниматель с годовым доходом до 200 000 манатов и численностью работников до 10 человек. Льгота распространяется также на хозяйства, осуществляющие производство промышленным способом, такие как бройлерные, тепличные и фермерские комплексы. Таким образом, предлагаемые изменения, наряду с поддержкой деятельности производителей сельхозпродукции, обеспечат продолжение действующих налоговых стимулов для субъектов микропредпринимательства.

Это изменение также создаст условия для более точного учета доходов и прибыли производителей сельскохозяйственной продукции. Так, производители должны будут более точно определять полученные доходы, оформлять хозяйственную деятельность и отражать соответствующие сведения в налоговых декларациях. В результате создадутся более благоприятные условия для уточнения учета в аграрной сфере, повышения прозрачности финансовой информации и направления государственной поддержки реальным производителям.

Предоставляются льготы производителям, осуществляющим первичную переработку собственной продукции

В настоящее время налоговая льгота применяется только к продукции, реализуемой в первичном виде. Доход же от продажи замороженной, нарезанной или высушенной с целью хранения продукции облагается налогом в общем порядке. Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, со следующего года предусматривается применение 90-процентной налоговой льготы для фермеров, осуществляющих сортировку, упаковку, охлаждение, заморозку, нарезку или сушку продукции собственного производства. В результате эффективная ставка 20-процентного подоходного налога или налога на прибыль, применяемая к доходам от этой деятельности, снизится до 2 процентов. Доход, полученный от переработки продукции, закупленной у другого производителя, в данную льготу не входит.

Другое важное нововведение связано с предоставлением дополнительных налоговых стимулов субъектам микропредпринимательства, которые наряду с производством сельхозпродукции, осуществляют также ее первичную переработку. Если в настоящее время доходы от этой деятельности облагаются соответственно подоходным налогом, налогом на прибыль или упрощенным налогом, то со следующего года предусматривается полное освобождение этих доходов от налогообложения у субъектов микропредпринимательства (при условии регистрации в EKTİS и декларирования). Предлагаемые изменения служат укреплению связей между производством и первичной переработкой сельхозпродукции, расширению деятельности производителей и стимулированию создания добавленной стоимости в этой сфере.

Значительное снижение налоговой нагрузки на деятельность по первичной переработке сформирует дополнительный экономический стимул для расширения предпринимательской деятельности в этой области и развития действующих производственных мощностей.

Следует отметить, что предлагаемые изменения, с одной стороны, сохраняют большую часть налоговых льгот для производителей сельскохозяйственной продукции, а с другой — нацелены на более точный учет доходов и прибыли, повышение прозрачности и совершенствование налоговых механизмов.