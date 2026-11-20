БАКУ/Trend/ - При организации министерства культуры и Объединения фотографов Азербайджана в рамках Дня города Агдам открылась фотовыставка «Агдам: на крыльях времени».

По информации министерства культуры, на выставке, организованной в Центре мугама города Агдам, представлено более 30 работ семи профессиональных фотографов. На фотографиях отражены историческая память, природа и процесс восстановления Агдамского района.

В рамках праздничных мероприятий в Центре мугама также организована выставка картин проживающего в США художника и архитектора Явера Рзаева «Душа моя в Карабахе». На выставке демонстрируются 11 живописных произведений, созданных художником в 2010 году и посвященных природе Карабаха, привязанности к родной земле.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и представители общественности района ознакомились с обеими выставками.