БАКУ/Trend/ - В новых биометрических паспортах, выдаваемых в Армении жителям армянского происхождения, по своему желанию переехавшим из Азербайджана в эту страну, в графе «место рождения» указывается «Азербайджан».

В заявлении Службы миграции и гражданства министерства внутренних дел Армении, опубликованном 19 ноября, отмечается, что данное правило связано с применением международных стандартов. В связи с этим Служба сослалась на документ № 9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO) и стандарт ISO 3166, регулирующий коды стран, а также их административно-территориальных единиц.

В заявлении МВД Армении подчеркнуто, что внесение в документы обозначений и названий, не предусмотренных международными правилами, может создать трудности при прохождении пограничного контроля.

Министерство сообщило, что ранее от органов пограничного контроля различных стран поступали многочисленные обращения в связи с записями в паспортах Армении старого образца. Возникавшие вопросы решались в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами. По информации ведомства, с внедрением новой биометрической системы определен единый подход к внесению данных в документы. Целью этого шага является предотвращение подобных проблем во время процедур пересечения границы.

Напомним, что реваншисты в армянском обществе выступали с провокационными заявлениями в связи с тем, что бывшим армянским жителям Карабахского региона Азербайджана при получении паспорта Армении в графе «место рождения» указывается Азербайджан.