БАКУ /Trend/ - Посол Республики Корея в Азербайджане Кимгу Кан заявил, что вскоре завершит дипломатическую карьеру.

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном Дню основания Республики Корея, проходящем в Баку.

«После десятилетий дипломатической службы я вскоре выйду на пенсию. Я особенно благодарен за то, что мое последнее дипломатическое назначение состоялось именно в Азербайджане», - отметил посол.

По его словам, за время работы в Азербайджане у него состоялось много встреч с представителями государственных органов и деловых кругов. Среди наиболее запомнившихся моментов он также выделил посещение университетов и поездки по различным регионам страны.

Кимгу Кан отметил энтузиазм азербайджанских студентов, их вопросы и интерес к Республике Корея, а также гостеприимство и доброжелательность жителей Азербайджана.

Говоря о культурных обменах, посол упомянул конкурс "Quiz on Korea", победитель которого представит Азербайджан в финальном этапе конкурса в Республике Корея в сентябре этого года.

Он также отметил проведение Кубка посла по тхэквондо (Ambassador's Taekwondo Cup), в котором приняли участие представители разных возрастных групп.

Кроме того, по его словам, в Азербайджане проявляют интерес к корейской кухне и национальной одежде ханбок. В рамках мероприятия в Баку были представлены показ мод ханбок с участием специалистов из Республики Корея и блюда корейской кухни.

Посол поблагодарил коллег и партнеров за дружбу, поддержку и сотрудничество в период его дипломатической службы в Баку.