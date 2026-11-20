БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) возобновляет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Баку – Балакен – Баку.

Как сообщили в АЖД, первый поезд из Баку в Балакен отправится 20 ноября в 23:30, а в обратном направлении – 21 ноября в 21:10.

Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД (ticket.ady.az), через мобильное приложение «ADY Mobile», а также в железнодорожных кассах.

Отметим, что в июле этого года в результате интенсивных осадков и селей в северо-западном регионе страны пострадала железнодорожная инфраструктура на участке Гах – Балакен. В целях обеспечения безопасности движения, поезда на данном маршруте были временно выведены из эксплуатации.

АЖД провело масштабные восстановительные работы. На участке Гах – Балакен было реконструировано около 1 км железнодорожного пути, вместо прежних водопропускных труб построены более крупные бетонные водопропускные сооружения, укреплено земляное полотно, а на отдельных участках очищено русло реки.