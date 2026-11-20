БАКУ /Trend/ - Должностное лицо ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) привлечено к административной ответственности.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий, проведенных ЦБА на Бакинской фондовой бирже, было выявлено нарушение требований "Правил допуска ценных бумаг к торгам, листинга, сохранения в листинге и делистинга на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

В связи с выявленным нарушением к административной ответственности привлечен председатель Комитета по листингу БФБ.

Так, в соответствии со статьей 416.0.7 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, на него был наложен административный штраф в размере 700 манатов.

Бакинская фондовая биржа является единственной фондовой биржей в Азербайджане. Она осуществляет деятельность на основании лицензии, выданной 21 июля 2000 года.

На бирже проводятся торги государственными и корпоративными облигациями, акциями и другими финансовыми инструментами. Здесь ведется размещение, а также купля-продажа ценных бумаг государственных и частных компаний.