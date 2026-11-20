БАКУ/Trend/ - Арестованы лица, участвовавшие в деятельности террористической организации за пределами Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, граждане Азербайджанской Республики, принимавшие участие в деятельности вооруженной группы, созданной за пределами Азербайджанской Республики на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, были задержаны и доставлены в страну.

Так, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Абдурахманов Юнус Мехман оглу 15 ноября 2025 года выехал на территорию иностранного государства и вступил там в террористическую организацию «Исламское государство — Вилаят Хорасан», был размещен в специально оборудованном тайном лагере в горной местности, обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами, участвовал в военных учениях для совершения террористическо-диверсионных актов. Он был задержан в результате специальных оперативных мероприятий.

Кроме того, другой член данной террористической группировки Гасанбеков Абдулла Яшар оглу выехал в иностранное государство с намерением участвовать в проведении военных операций против правительственных сил зарубежного государства и был задержан во время передвижения по тайному маршруту в результате совместных мероприятий с органами безопасности соответствующего государства на основании информации, предоставленной азербайджанской стороной.

За указанные преступные деяния Юнус Абдурахманов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3, а Абдулла Гасанбеков — по статьям 29, 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовным делам продолжаются.