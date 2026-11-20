БАКУ /Trend/ - Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли и депутат Тахир Миркишили 23 ноября посетят столицу Италии Рим.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в рамках визита депутаты примут участие в "круглых столах", посвящённых азербайджано-итальянским отношениям. Мероприятия будут организованы в рамках сотрудничества Центра анализа международных отношений и мультикультурализма с итальянскими центрами стратегических исследований и аналитическими центрами.

Визит завершится 26 ноября.