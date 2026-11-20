БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана поддерживает инициативы, направленные на расширение сотрудничества и развитие многостороннего взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 61-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, состоявшемся 20 ноября в Туркменистане.

Вначале она поздравила Меджлис Туркменистана с получением статуса наблюдателя в Межпарламентской ассамблее СНГ. Охарактеризовав Ассамблею как платформу открытого диалога, спикер отметила возможность обсуждения здесь вопросов, представляющих взаимный интерес, нахождения согласованных подходов.

Сахиба Гафарова заявила, что Милли Меджлис Азербайджана придает особое значение сотрудничеству в рамках МПА СНГ и поддерживает инициативы, служащие расширению парламентских связей и развитию многостороннего взаимодействия. Подчеркнув в своем выступлении, что гуманитарное сотрудничество также является одним из важных направлений, спикер отметила, что Азербайджан выступает за расширение культурно-гуманитарных обменов, вносящих вклад в сохранение традиций дружбы и взаимопонимания между народами на пространстве СНГ. Она также отметила, что в июне 2025 года в городе Лачин в рамках торжественного открытия года «Культурная столица СНГ» были организованы широкомасштабные мероприятия. А в сентябре-октябре того же года в семи городах Азербайджана прошли III Игры стран СНГ с участием более 1600 спортсменов из 13 стран.

Сахиба Гафарова также напомнила о гуманитарных проектах «Дети Содружества» и «Поезд памяти», реализуемых в рамках МПА СНГ. По ее словам, эти инициативы создают для молодого поколения возможность ближе познакомиться с историческим и культурным наследием народов, наладить новые дружеские связи.

Спикер отметила наблюдение за выборами и развитие парламентаризма в качестве важных направлений сотрудничества в рамках Ассамблеи. Она заявила, что представители Азербайджана регулярно участвуют в мониторинговой деятельности МПА СНГ, довела до внимания, что во второй половине текущего года депутаты Милли Меджлиса приняли активное участие в наблюдательных миссиях на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Сахиба Гафарова также рассказала о деятельности Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ, подчеркнув значимость проводимой им работы и организуемых мероприятий.

В завершение своего выступления председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что сформировавшиеся в рамках Ассамблеи традиции конструктивного сотрудничества и накопленный опыт и впредь будут способствовать укреплению межпарламентских связей и развитию отношений между государствами.