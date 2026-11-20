БАКУ /Trend/ - В Шахрисабзском государственном педагогическом институте открылся Центр азербайджанского языка и литературного наследия имени Шаха Исмаила Хатаи.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Узбекистане, открытие состоялось в рамках Недели азербайджанской культуры, литературы и искусства, проходящей в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Кроме того, в институте состоялся научный круглый стол на тему "Наследие Шаха Исмаила Хатаи и Амира Теймура в азербайджано-узбекских связях".

Центр создан по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане. В церемонии открытия приняли участие представители научного, образовательного и культурного сообществ, профессорско-преподавательский состав института, а также представители общественности.

Цель создания центра, названного в честь выдающегося государственного деятеля и поэта XVI века Шаха Исмаила Хатаи, - популяризация азербайджанского языка, литературы, истории и богатого культурного наследия на международном уровне, повышение интереса студентов и молодежи к этому наследию, а также укрепление научных и культурных связей между двумя странами.

В экспозиции центра представлены материалы о жизни, творчестве и литературно-политической деятельности Шаха Исмаила Хатаи, портреты азербайджанских мыслителей, сведения об их наследии, книги, изданные в рамках проекта Культурного центра, а также различные сувениры.

Экспозиция позволит посетителям расширить знания об азербайджанской литературе и культуре, выдающихся представителях национального духовного наследия, а студентам - углубленно изучать эту тематику и проводить самостоятельные исследования.

Выступивший за круглым столом хоким города Шахрисабз Шерзод Буриев подчеркнул, что мероприятия в рамках Недели литературы и искусства способствуют развитию связей между Азербайджаном и Узбекистаном и укреплению взаимопонимания между народами. Он также пожелал участникам успехов.

Ректор Шахрисабзского государственного педагогического института Машал Саидов отметил значимость мероприятия для укрепления научных и культурных связей между двумя странами и расширения обмена мнениями между учеными и исследователями.

По его словам, совместное обсуждение наследия Шаха Исмаила Хатаи и Амира Теймура создает условия для более глубокого изучения общих историко-культурных ценностей народов, передачи этого наследия будущим поколениям и развития научного сотрудничества.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, доктор философии по истории Акиф Марифли подчеркнул актуальность темы круглого стола с точки зрения изучения историко-культурных связей между двумя странами.

Говоря о роли Шаха Исмаила Хатаи и Амира Теймура в истории государственности, он отметил, что их вклад в развитие науки, культуры и искусства также оставил значительный след в истории.

Акиф Марифли добавил, что покровительство, оказывавшееся деятелям искусства и культуры при дворах обоих правителей, сыграло важную роль в обогащении культурной жизни и художественной среды той эпохи.

На круглом столе с докладами выступили заведующий отделом "История Азербайджана XV-XVIII веков" Института истории и этнологии имени А.А. Бакиханова НАНА, доктор исторических наук, профессор Тофиг Наджафли; ведущий научный сотрудник института, доктор философии по истории, доцент Ахмед Гулиев; доцент Шахрисабзского государственного педагогического института, кандидат философских наук Феруза Каноатова; заведующая отделом классической восточной литературы Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни, кандидат филологических наук, доцент Салимахон Эшонова.

В докладах рассматривались значение наследия Шаха Исмаила Хатаи и Амира Теймура в истории государственности, литературы и культуры, место Хатаи в поэзии дивана, влияние исторических личностей на традиции государственности, а также исторически сложившиеся культурные и дипломатические связи между Азербайджаном и Узбекистаном.