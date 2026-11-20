БАКУ/Trend/ - 20 ноября в Центре Гейдара Алиева среди студентов высших учебных заведений прошел X общереспубликанский конкурс знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

Конкурс, организованный Центром Гейдара Алиева при поддержке Министерства науки и образования, преследует цель исследования, изучения и пропаганды истории Азербайджана и наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В нынешнем интеллектуальном конкурсе приняли участие команды, представляющие 50 высших учебных заведений республики. Команды Карабахского университета и Турецко-Азербайджанского университета присоединились к проекту впервые.

Во время конкурса командам на ответ на каждый вопрос и обсуждение отводилось 60 секунд. Ответы участников оценивались жюри, состоящим из представителей Центра Гейдара Алиева, Фонда развития образования и Института истории и этнологии Национальной Академии наук Азербайджана.

По итогам интеллектуального конкурса первое место заняла команда Полицейской академии Министерства внутренних дел, второе - команда Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, а третье - команда Бакинского государственного университета.

На церемонии награждения сертификаты победителям вручили Алена Алиева и заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов.

Делясь впечатлениями, курсант IV курса и член победившей в конкурсе команды Полицейской академии Рамазан Алиев подчеркнул, что они, как и в прошлом году, в этом году тоже серьезно готовились к конкурсу: «Хотя в первом туре борьба шла довольно ровно, во втором нам удалось заявить о своих позициях. Вопросы были легкой, средней и высокой степени сложности. Думаю, наша команда успешно с ними справилась. Я горжусь своим коллективом и тем, что являюсь представителем Полицейской академии».

Студент III курса специальности «История» Карабахского университета Эмиль Гулиев, впервые принявший участие в интеллектуальном конкурсе, выразил гордость от представления своего вуза в этом проекте: «Для нас как Карабахского университета очень почетно впервые принять участие в этом авторитетном конкурсе и представить наш вуз. Хотя при некоторых вопросах столкнулись с трудностями, мы постарались добиться хорошего результата».

Проект, организуемый с 2014 года, служит обогащению знаний молодежи об истории Азербайджана, жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева, укреплению патриотического духа и традиций здоровой конкуренции.