БАКУ/Trend/ - Усиление роли ненефтегазового сектора в экономике в последние годы, рост создаваемой в этой сфере добавленной стоимости и объемов производства становятся одними из ключевых факторов экономического роста страны. Так, в январе-октябре 2026 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт на сумму 115,9 миллиарда манатов, из которых 80,7 миллиарда манатов пришлось на долю ненефтегазового ВВП. Как и в последние годы, в течение 10 месяцев текущего года рост ВВП был обеспечен целиком за счет ненефтегазового сектора, доля которого в ВВП превысила 70 процентов.

Меры, реализуемые в направлении диверсификации экономики, наряду с расширением производственных возможностей ненефтегазовой продукции, нацелены также на увеличение ее выхода на внешние рынки. Так, в январе-октябре текущего года стоимость экспорта Азербайджана по ненефтегазовому сектору (за исключением немонетарного золота) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8 процента и составила 3,6 миллиарда долларов США. В этом году объем ненефтегазового товарного экспорта превысит 4,2 миллиарда долларов США. С этой точки зрения динамика ненефтегазового экспорта является одним из важных показателей для оценки конкурентоспособности сектора, производственного потенциала и позиций на международных рынках.

Особое значение в этом направлении имеет указ Президента Азербайджана о дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовых товаров и поддержке транспортных расходов. До 70 процентов транспортных расходов, понесенных при экспорте ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения, будет покрываться государством. Эта поддержка снизит логистические расходы предпринимателей и усилит конкурентоспособность местной продукции на внешних рынках. Поддержка применяется с 1 сентября текущего года. Сумма поддержки, выплачиваемой предпринимателям, определяется на основе транспортных расходов и таможенной стоимости в зависимости от вида транспорта, используемого при экспорте.

Расчет по транспортным расходам составляет 70 процентов от расходов, оплаченных по железнодорожному, воздушному и морскому транспорту, а также по грузам, перевозимым автомобилями с азербайджанской регистрацией, а при перевозках автомобильным транспортом с иностранной регистрацией — 50 процентов расходов. Расчет по таможенной стоимости составляет 5 процентов стоимости для морского транспорта и 15 процентов — для других видов транспорта. В качестве суммы поддержки будет выплачиваться меньшая из сумм, полученных по двум расчетам.

Кроме того, с 1 сентября текущего года государством оплачивается 70 процентов транспортных расходов на перевозку сухопутным путем в другие регионы страны ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Эта поддержка поможет производителям, действующим в Нахчыване, доставлять свою продукцию в другие регионы страны на более выгодных условиях и расширять возможности сбыта.

Механизм будет действовать до 30 сентября 2036 года

Предприниматели могут ежеквартально собирать документы, подтверждающие осуществленные ими экспортные или внутренние транспортные операции, и представлять их в Министерство экономики после окончания соответствующего квартала. На основе этих документов будет рассчитываться сумма поддержки и выплачиваться предпринимателю. В целях расширения экспорта ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения с 1 сентября 2026 года часть расходов на таможенное оформление компенсируется государством. Поддержкой смогут воспользоваться экспортеры, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства. Сумма компенсации будет определяться на основе сбора за таможенное оформление, применяемого в соответствии с таможенной стоимостью экспортируемого товара. Отметим, что механизм компенсации расходов на таможенное оформление при экспорте будет применяться до 30 сентября 2031 года — в целом в течение 5 лет.

Для того чтобы воспользоваться механизмами поддержки, должно быть подтверждено, что экспортируемая ненефтегазовая продукция имеет азербайджанское происхождение. Так, «Правило определения происхождения из Азербайджанской Республики ненефтегазовых товаров при выплате сумм поддержки экспорта и внутренних перевозок» Кабинета министров определяет основы этого вопроса.

Определение критерия происхождения

Согласно Правилу, происхождение товара из Азербайджана при экспорте подтверждается в основном двумя механизмами. По товарам, экспортируемым в страны — члены Европейского союза, Норвегию и Швейцарию, учитывается регистрация экспортера в Системе зарегистрированных экспортеров (REX) Европейской комиссии и соответствующий подтверждающий код, при этом сертификат происхождения не требуется. В остальных случаях требуется сертификат происхождения, подтверждающий происхождение товара из Азербайджана. При экспорте требуется сертификат происхождения, а при внутренних перевозках из Нахчывана в другие регионы страны — заключение о происхождении.

Сертификат происхождения и заключение о происхождении выдаются по обращению предпринимателя ООО «Центр экспертизы потребительских товаров» при Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Порядок получения заключения о происхождении

Для получения заключения о происхождении заявитель должен обратиться в Центр с заявлением и представить требуемые документы. Заявителю дается 15 рабочих дней на устранение недостатков. При отсутствии недостатков Центр в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит экспертизу с учетом документов, сведений заявителя и результатов осмотра производственного объекта. При положительном результате выдается заключение о том, что товар имеет азербайджанское происхождение.

В итоге заключение и сертификат о происхождении имеют важное значение с точки зрения местного производства. Критерии, применяемые при определении происхождения, стимулируют осуществление производственного процесса внутри страны, использование местного сырья и придание продукции добавленной стоимости. Таким образом, применение заключения и сертификата о происхождении является важным механизмом с точки зрения развития местного производства, повышения конкурентоспособности предпринимателей и укрепления экспортного потенциала ненефтегазового сектора.