БАКУ/Trend/ - Азербайджан за два года продвинулся на 36 позиций в Индексе развития электронного правительства ООН, поднявшись на 38-е место среди 193 стран. За последние же четыре года позиция страны улучшилась в целом на 45 ступеней.

Об этом президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз написал на своей странице в соцсети.

По словам эксперта, позиция Азербайджана в индексе по годам менялась следующим образом: в 2020 году — 70-е, в 2022 году — 83-е, в 2024 году — 74-е, а в 2026 году — 38-е место. Таким образом, за последние четыре года зафиксирован прогресс в 45 позиций.

Он отметил, что оценка ООН охватывает не только уровень электронных услуг, и в число основных компонентов индекса также входят телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал.

«В 2024–2026 годах общий индекс (EGDI) вырос на 16,3 процента, онлайн-услуги (OSI) — на 28,6 процента, телекоммуникационная инфраструктура — на 9,4 процента, а человеческий капитал — на 11,5 процента», — подчеркнул О. Гюндюз.

По его словам, в отчете ООН уделено особое внимание цифровому развитию Азербайджана. Среди основных направлений, повлиявших на продвижение страны, указаны в том числе платформа «myGov», интеграция государственных систем, «Правительственное облако», координация цифрового управления.

О. Гюндюз также обратил внимание на позиции стран региона в индексе. Так, Казахстан расположился на 16-м, Узбекистан — на 32-м, Россия — на 50-м, Армения — на 55-м, Грузия — на 58-м, Кыргызстан — на 83-м, а Беларусь — на 84-м месте. «Как видно, Азербайджан опередил Россию, Армению и Грузию. Казахстан и Узбекистан же пока впереди», — отметил он.

Эксперт указал, что, несмотря на достигнутые успехи в сфере цифрового развития, определенные проблемы все еще сохраняются. По его словам, хотя в 2024 году человеческий капитал и электронное участие оценивались как слабые направления, в настоящее время в обеих сферах наблюдаются позитивные изменения.

Тем не менее О. Гюндюз подчеркнул важность уделения особого внимания развитию участия граждан в принятии решений, электронных консультаций, открытых данных и возможностей общественного контроля.

«Продвижение на 36 ступеней — это серьезный, а точнее очень серьезный успех. Усилия министерства цифрового развития и транспорта, Агентства инноваций и цифрового развития и других структур, координирующего органа в области цифровизации достойны высокой оценки», — отметил он.

О. Гюндюз добавил, что новая цифровая архитектура, определенная Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году и начале текущего года, создание Совета по цифровому развитию и усиление координации в секторе ИКТ придали дополнительную динамику процессам цифровой трансформации в стране.