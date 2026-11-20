БАКУ/Trend - Добыча природного газа в Евразии, в том числе в Азербайджане, других странах Каспийского региона и России, увеличится на 80 миллиардов кубометров к 2035 году.

Как говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) “World Energy Outlook 2026”, рост производства природного газа будет обусловлен увеличением экспортных поставок, а также повышением внутреннего спроса в странах Каспийского региона.

Ожидается, что в Туркменистане добыча газа увеличится на треть по мере продвижения работ по освоению гигантского месторождения Галкыныш.

“В России часть утраченных объемов экспорта газа в Европу будет компенсирована за счет ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 миллиардов кубометров в год для поставок газа в Китай. Его запуск ожидается в середине 2030-х годов, а выход на полную мощность запланирован к 2040 году”, - передает агентство.

В докладе также отмечается высокая зависимость Евразии от ископаемого топлива: “В 2025 году на него приходилось почти 90% совокупного спроса на энергию в регионе. Это второй по величине показатель среди регионов мира после Ближнего Востока”.

“Природный газ оставался основным источником энергии, обеспечивая более половины регионального спроса в 2025 году. По оценке МЭА, эта структура в целом сохранится и в последующие годы.

Несмотря на расширение использования возобновляемых источников энергии и ввод дополнительных атомных мощностей, их влияние на энергетический баланс будет компенсироваться увеличением потребления природного газа. В результате к 2035 году доля ископаемого топлива в энергобалансе Евразии сократится лишь на 0,5 процентного пункта в сценарии действующей политики (CPS) и на 1 процентный пункт в сценарии заявленной политики (STEPS).

Евразия также остается крупным производителем и экспортером углеводородов. В 2025 году регион экспортировал около 200 миллиардов кубометров природного газа и 9 миллионов баррелей нефти в сутки. На Россию приходилось более 75% регионального экспорта нефти и газа”, - говорится в докладе МЭА.

Отмечается, что торговые потоки существенно изменились после начала войны в Украине. Среди основных факторов МЭА выделяет отказ Евросоюза от импорта российской нефти, газа и угля, а также украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре в 2026 году, которые привели к сокращению экспорта нефтепродуктов на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, согласно докладу, энергоемкость экономики Евразии составляет около 3,2 мегаджоуля на доллар ВВП, что на 30% выше среднего показателя других развивающихся экономик и стран с формирующимися рынками.

В МЭА объясняют это холодным климатом, высокой энергоемкостью промышленности, устаревшей инфраструктурой и сохраняющейся неэффективностью в производстве и потреблении энергии. Дополнительным фактором выступают широко распространенные субсидии на ископаемое топливо, которые поддерживают низкие цены на энергию, но одновременно сдерживают повышение энергоэффективности.