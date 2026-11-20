БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий по расширению возможностей морского бурения и наращиванию потенциала добычи Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приобрело в Китае четыре новые буровые установки.

Об этом сообщили в ПО "Азнефть".

Две из четырех буровых установок, изготовленных по заказу объединения дочерним предприятием китайской государственной нефтегазовой компании CNPC (China National Petroleum Corporation) - BOMCO (Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd.), уже прошли приемочные испытания на заводе и приняты по их результатам.

Проект направлен на повышение эффективности и безопасности буровых операций на месторождении "Мелководный Гюнешли", разрабатываемом Нефтегазодобывающим управлением "28 Мая" ПО "Азнефть", а также на внедрение современных технологий. Новые установки, оснащенные современным оборудованием, будут использоваться для бурения боковых стволов и ремонта скважин.

Согласно графику реализации проекта, первая буровая установка была доставлена в Азербайджан в октябре текущего года. На следующем этапе планируется завершить монтажные и пусконаладочные работы, доставить установку на месторождение "Мелководный Гюнешли" и ввести ее в эксплуатацию после монтажа непосредственно на месторождении. Параллельно будет осуществляться поэтапная доставка в Азербайджан остальных установок.

Отметим, что контракт на приобретение четырех буровых установок был подписан между ПО "Азнефть" и BOMCO 9 декабря 2025 года.