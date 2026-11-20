БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2026 года Азербайджан импортировал из Вьетнама 188 684 смартфона. На приобретение этой продукции было потрачено 73 миллиона долларов.

Об этом написал на своей странице в социальной сети депутат, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По словам депутата, за отчетный период товарооборот между Азербайджаном и Вьетнамом составил 136 миллионов долларов. Из этой суммы на импорт из Вьетнама пришлось 134,9 миллиона долларов. За девять месяцев Азербайджан осуществлял торговые операции с Вьетнамом по 641 наименованию продукции.

В. Байрамов отметил, что основную долю импорта из Вьетнама составляют техника и оборудование. Так, за отчетный период в Азербайджан были импортированы машины для приема, преобразования, передачи или восстановления звука, изображения и других данных, в том числе коммутационная аппаратура, на сумму 4,9 миллиона долларов. Кроме того, из Вьетнама ввезены портативные вычислительные машины массой не более 10 килограммов на сумму 4,6 миллиона долларов, пылесосы на сумму 2,9 миллиона долларов, цифровые блоки для обработки данных, устройства памяти на сумму 2,5 миллиона долларов, а также электронные модули на сумму 2,4 миллиона долларов. Среди других импортированных товаров — наушники и телефоны, объединенные или не объединенные с микрофоном, на сумму 2,2 миллиона долларов, орехи кешью на сумму 2 миллиона долларов, принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты на сумму 1,4 миллиона долларов, а также перец, недробленый и немолотый, на сумму 1,4 миллиона долларов.

Также были импортированы обувь с подошвой из резины или пластмассы и верхом из текстильных материалов на сумму 1,3 миллиона долларов, статические преобразователи на сумму 1,1 миллиона долларов и устройства памяти вычислительных машин на сумму 1 миллион долларов.

Кроме того, из Вьетнама были ввезены стиральные машины вместимостью более 10 килограммов на сумму 959 тысяч долларов, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, на сумму 835 тысяч долларов и замороженный сом на сумму 782 тысячи долларов.

Депутат сообщил, что более 90 процентов экспорта Азербайджана во Вьетнам за отчетный период составил табак. В эту страну было экспортировано табака на сумму 1 миллион долларов.

По мнению В. Байрамова, между Азербайджаном и Вьетнамом существует значительный потенциал для расширения торговых связей. Он выразил уверенность, что визит Президента Азербайджана во Вьетнам придаст импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами.