БАКУ /Trend/ - В портах Каспийского моря ведется работа по развитию системы "Морское единое окно" в рамках деятельности Межправительственной комиссии TRACECA.

Об этом говорится в сообщении TRACECA по итогам 45-го форума Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (UN/CEFACT), который прошел в Женеве.

Отмечается, что делегация Постоянного секретариата TRACECA во главе с генеральным секретарем организации Жасурбеком Чориевым приняла участие в форуме, объединившем представителей правительств, международных организаций, бизнеса и технических экспертов.

"В ходе мероприятия обсуждались вопросы цифровой трансформации международной торговли и логистики, включая трансграничную прослеживаемость грузов, правовую совместимость, цифровую связность транспортных коридоров, механизмы "единого окна" и устойчивые цепочки поставок.

Одним из центральных вопросов стало обсуждение проекта рекомендации №50 Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), направленной на создание нормативной и технологической основы для надежного обмена данными между странами с разным уровнем цифрового развития.

Выступая 4 ноября на дискуссии, посвященной повышению цифровой связности транзитных коридоров, Жасурбек Чориев отметил, что для TRACECA, восемь из 14 государств-членов которой не имеют прямого выхода к морю, интеграция транспортных маршрутов является одним из приоритетных условий развития.

По его словам, цифровая модернизация в настоящее время осуществляется отдельно в каждом виде транспорта. В результате на стыках железнодорожных и автомобильных транспортных систем, а также портовых процедур данные повторно вводятся или дублируются на бумаге. Именно на этих участках, как отметил генеральный секретарь TRACECA, сосредоточен значительный потенциал сокращения сроков доставки грузов по Среднему коридору.

Подчеркивается, что делегация TRACECA также представила практический опыт организации в сфере безбумажной торговли и гармонизации транзитных процедур. В частности, были отмечены продвижение внедрения единого электронного транзитного разрешения, развитие системы "Морское единое окно" в портах Каспийского моря и результаты пилотного тестирования электронной железнодорожной накладной CIM/SMGS с адаптацией данных к стандартам UN/CEFACT.

"Предлагаемые меры, включая разработку методологии транспортного коридора и единых ключевых показателей эффективности, согласуются с проектом новой стратегии TRACECA на 2027-2036 годы. Ее утверждение ожидается до конца 2026 года.

В организации также сообщили, что придерживаются модели федеративного управления, основанной на принципе "Один маршрут - множество систем - единый семантический язык". Она предполагает создание интерфейсов совместимости между существующими национальными системами вместо разработки централизованных цифровых платформ", - говорится в информации.

TRACECA считает, что реальное сокращение сроков доставки при цифровизации мультимодальных перевозок возможно при использовании общих стандартов UN/CEFACT и взаимном признании электронных документов всеми странами транспортного маршрута.

Кроме того, 3-4 ноября на полях форума генеральный секретарь TRACECA провел рабочие встречи с представителями руководства и профильными специалистами ЕЭК ООН, в том числе с заместителем исполнительного секретаря комиссии Дмитрием Мариясиным и директором отдела устойчивого транспорта Ханни Мистерс.

Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в области электронного документооборота, а также инициативу по созданию национальных центров компетенций TRACECA для подготовки специалистов по работе с цифровыми стандартами ООН.

В ходе встреч представители ЕЭК ООН также представили проект разработки цифрового двойника Транскаспийского транспортного коридора и выразили готовность рассмотреть возможность привлечения TRACECA к его реализации.

По итогам переговоров стороны договорились обменяться конкретными предложениями для формирования совместной программы работы.