БАКУ/ Trend/ - Инновационный саммит INMerge, организованный PAŞA Holding, пройдет 30 ноября - 1 декабря в Бакинском конгресс-центре. В рамках саммита более 40 отобранных стартапов выступят на сцене стартап-конкурса INBattle. Победитель получит денежный приз в размере 50 000 долларов США, а также возможность представить Азербайджан на Startup World Cup 2027.

Ожидается, что INMerge 2026 объединит 120 отобранных стартапов, более 200 международных спикеров и тысячи участников. Всего на участие в саммите поступило более 1300 заявок от стартапов из 94 стран. Одними из ключевых направлений мероприятия в этом году станут развитие стартап-экосистемы, презентация новых технологий и расширение возможностей международного сотрудничества.

В саммите примут участие более 200 известных международных спикеров из сфер технологий, бизнеса, экономики и инноваций. Среди них – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и предприниматель Мария Шарапова, бывший директор по развитию бизнеса Google X Мо Гавдат, бывший директор по маркетингу Nike Грег Хоффман и лауреат Нобелевской премии по экономике 2025 года Джоэл Мокир.

В 2025 году Мария Шарапова была включена в Международный зал теннисной славы (International Tennis Hall of Fame). Сегодня она занимается предпринимательской и инвестиционной деятельностью, входит в совет директоров Moncler и является автором книги, вошедшей в список бестселлеров The New York Times.

Мо Гавдат – автор бестселлеров «Solve for Happy» и «Scary Smart», а также признанный эксперт в области искусственного интеллекта и его влияния на общество.

Грег Хоффман проработал в Nike почти 30 лет, пройдя путь от стажера до директора по маркетингу компании. Он является автором книги «Emotion by Design».

Джоэл Мокир – профессор Северо-Западного университета (Northwestern University) и известный историк экономики. В 2025 году он был удостоен Нобелевской премии по экономике за исследования технологического прогресса и экономического роста.

Полный список спикеров и информация о билетах доступны на сайте inmerge.az.

О INMerge

Инновационный саммит INMerge, основанный и организуемый PASHA Holding, ежегодно проводится в Баку с 2021 года. Объединяя корпорации, инвесторов, стартапы и представителей государственных структур из Азербайджана, Кавказского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, саммит способствует развитию регионального сотрудничества и укреплению позиции Баку в качестве инновационного центра.