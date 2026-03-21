Изданы книги о древнем искусстве азербайджанских ашугов

БАКУ /Trend Life/ - Изданы книги исследователя - ученого, пианиста и музыковеда Махиры Гулиевой "Композиции для фортепиано на основе древних ашугских мелодий" и "Транскрипции для саза и фортепиано на основе древних ашугских мелодий" (в сооавторстве с Ильгаром Иманвердиевым), сообщила Trend Life автор.

Как отметила автор, издания посвящены одному из древнейших пластов национальной культуры - искусству ашугов, отражающему историю, философию и духовные ценности азербайджанского народа и всего тюркского мира. Подчёркивается, что искусство ашугов включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В книгах представлены обработки старинных ашугских мелодий для фортепиано и саза. Работы направлены на сохранение и развитие традиции, а также на её интеграцию в современное музыкальное образование.

Отмечается, что творчество ашугов оказало значительное влияние на азербайджанскую музыку - от народных песен до классических произведений, включая оперу "Кёроглу" Узеира Гаджибейли и симфонические мугамы Фикрета Амирова.

По словам автора, новые издания не только расширят репертуар исполнителей, но и помогут привлечь молодёжь к изучению древнего искусства ашугов и освоению традиционного инструмента - саза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!