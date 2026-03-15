Отмечен юбилей Земфиры Абдулсамедовой - от Джульетты к десяткам ярких ролей на сцене и в кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею известной актрисы театра и кино Земфиры Абдулсамедовой, сообщает Trend Life.

Вечер прошёл в тёплой и душевной атмосфере. Поздравить юбиляра пришли коллеги по сцене и кинематографу, а также члены и секретари правления союза. Гости говорили о ярком творческом пути актрисы, её многолетней преданности профессии и весомом вкладе в развитие национального театрального и кинематографического искусства.

От имени творческой общественности Земфире Абдулсамедовой были адресованы искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих достижений. Отмечалось, что её многолетняя деятельность оставила заметный след в национальном искусстве и заслужила признание как зрителей, так и профессионального сообщества.

Актриса родилась 15 марта 1961 года в Баку. Она окончила факультет "актёр театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств. Её творческий путь начался с яркого сценического дебюта - роли Джульетты в спектакле по пьесе

Шекспира "Ромео и Джульетта" на сцене Шекинского государственного драматического театра. Постановка была представлена на Шекспировском фестивале в России и имела большой успех у зрителей.

В разные годы Земфира Абдулсамедова служила в Государственном театре музыкальной комедии, Молодёжном театре, а с 2015 года является актрисой Азербайджанского государственного театра юного зрителя. За годы сценической деятельности она создала около сорока ярких образов в произведениях азербайджанских и мировых классиков, а также современных авторов.

Параллельно актриса активно занимается педагогической деятельностью - преподаёт актёрское и режиссёрское мастерство в Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, помогая раскрывать талант нового поколения артистов.

Особое место в творческой биографии актрисы занимает и работа в кино. Земфира Абдулсамедова снялась более чем в тридцати художественных фильмах и телесериалах, создавая яркие, запоминающиеся и харизматичные образы.

Юбилейный вечер стал ещё одним подтверждением уважения и признания, которыми актриса пользуется среди коллег и многочисленных поклонников её таланта.

