Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Награждена группа сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 20-летия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики постановляю:

За плодотворную деятельность в развитии сферы градостроительства и архитектуры в Азербайджане наградить следующих сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Гумметова Намига Мухаммед оглу

Исбатова Ильгара Айдын оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Гараева Абды Назим оглу

Нуриева Эльдара Срадж оглу

медалью «Терегги»

Асланова Надира Бахадыр оглу

Бабаева Захида Сабир оглу

Казымлы Эльчина Чингиз оглу

Гасымова Реада Азер оглу

Мамедрзаева Джахангира Джаваншир оглу

Рзаева Ровшана Агарза оглу

Умудова Эльчина Азер оглу

Юсифова Низами Расим оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Алиеву Гюльбениз Баба гызы

Азизова Эльшана Алескер оглу

Мехтиева Натига Рашид оглу", - говорится в документе.