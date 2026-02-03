Банки Азербайджана продемонстрировали наиболее заметное улучшение с 2021 года - Fitch

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские банки показали наиболее выраженное улучшение показателей с 2021 года, чему способствовал переход к более детализированному кредитованию в национальной валюте и ужесточение критериев платежеспособности заемщиков, сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

По оценке Fitch, снижение рисков, связанных с «наследственным» качеством активов, поддержало прибыльность банковского сектора страны: "Быстрый рост кредитования и выплата дивидендов привели к сокращению капитальных буферов, однако агентство ожидает, что уровень капитализации в 2026 году в целом останется стабильным. Этому будут способствовать достаточная прибыльность и умеренный рост активов".

Отмечается, что доля кредитов в иностранной валюте в Азербайджане оставалась низкой, 14% по состоянию на конец девяти месяцев 2025 года, что обусловлено фактической привязкой азербайджанского маната к доллару США и строгими правилами валютного кредитования.

"Рейтинги азербайджанских банков находятся ниже суверенного уровня (BBB-/прогноз "стабильный"), что отражает оценку агентством самостоятельных финансовых профилей банков и операционной среды (bb-/стабильный). Укрепление регулирования и устойчивые финансовые показатели могут способствовать повышению рейтингов банков в Азербайджане", - говорится в отчете Fitch.