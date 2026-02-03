В SOCAR обсудили проект Программы социального развития на 2026-2028 годы

БАКУ/Trend/ - В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча, посвященная обсуждению проекта Программы социального развития (устойчивого развития) на 2026–2028 годы и плана мероприятий, предусмотренного для включения в программу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

«На встрече были рассмотрены результаты реализации Программы социального развития за 2021–2025 годы, проведен обмен мнениями по приоритетным направлениям на следующий период, а также определены цели на будущее», - сказали в компании.

Отметим, что деятельность SOCAR направлена на обеспечение стратегических интересов в сфере энергетической безопасности, развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности на региональном и международном уровнях, поддержку экономического, научно-технического и интеллектуального потенциала, занятие решающей позиции в энергетических проектах, а также на максимизацию доходов от продажи углеводородных ресурсов и произведенной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Компания, руководствуясь этими ценностями, всегда стремится к устойчивому и непрерывному развитию, а также к получению прибыли для граждан Азербайджана и всех юридических лиц в целом.

Цель в области качества, охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды заключается в том, чтобы все операции SOCAR выполнялись без несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, с минимальным воздействием на окружающую среду, с приведением процессов управления операционной деятельностью в соответствие с требованиями передовых стандартов, а также с интегрированным согласованием процессов и процедур для совершенствования цепочки создания ценности.