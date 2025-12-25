Калейдоскоп Азербайджана в Чехии – выставка, музыка, поэзия, танцы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялся вечер, посвящённый Рождеству, Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира. В рамках мероприятия также прошёл праздничный утренник воскресной школы азербайджанского языка, презентована выставка Инны Папшевой "Калейдоскоп", сообщила Trend Life руководитель культурного дома Лейла Бегим.

Гостям была представлена насыщенная музыкально-поэтическая программа, которая в гармонии с работами Инны Папшевой - уроженки Азербайджана, проживающей в Праге, - передавала колорит и дух мультикультурализма родного края.

"В ходе вечера прозвучали авторские стихи гостей мероприятия. Я читала свои произведения под аккомпанемент Виктора Вилата - выпускника Нью-Йоркской музыкальной академии на Манхэттене. Под его же сопровождение Светлана Степанова исполнила романс, а азербайджанский чтец Тарлан Солтанлы украсил вечер поэтическим звучанием азербайджанского языка", - отметила Лейла Бегим.

Музыкальные композиции легендарного джазмена и композитора Вагифа Мустафазаде в исполнении Ламии Ахундовой, азербайджанские танцы танцевальной группы "Лезгинка Прага" наполнили пространство яркой энергетикой.

В завершение мероприятия участники и гости отметили важность подобных встреч для сохранения национальной культуры, укрепления межкультурного диалога и представления азербайджанских традиций за пределами страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!