Парламент Ирана объявит новый правовой статус Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - В парламенте Ирана ожидается выяснение и объявление нового правового статуса Ормузского пролива.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил представитель фракции «Оборона и национальная мощь» парламента Ирана Ахмед Растине.

По его словам, в эти дни один из важнейших вопросов в парламенте Ирана связан с ситуацией в Ормузском проливе. В связи с этим планируется в ближайшее время организовать пленарное заседание парламента.

Растине отметил, что с правовой точки зрения не существует никаких пробелов в отношении управления Ормузским проливом, поскольку имеется закон, касающийся управления островами и побережьями. Кроме того, в международном праве прибрежные страны имеют право осуществлять контроль над проливами.

Растине заявил, что с учетом процессов, связанных с недавней войной между США, Израилем и Ираном, правовой статус Ормузского пролива должен быть в ближайшее время объявлен в рамках закона.

Добавим, что Корпус стражей исламской революции 4 мая объявил новую зону строгого морского контроля над Ормузским проливом.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, происходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникло серьезное ограничение на свободный проход судов через Ормузский пролив.

Центральное командование Вооруженных сил США, в свою очередь, сообщило, что к операции Project Freedom ("Проект Свобода"), которая будет проводиться для прохода судов, оставшихся в акватории из-за военного конфликта в Ормузском проливе, будет привлечено около 15 тысяч американских военнослужащих, ракетные эсминцы и более 100 самолетов.