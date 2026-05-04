"День азербайджанской культуры" в бразильских СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бразильском городе Лаго-Сул состоялось мероприятие под названием "День азербайджанской культуры", направленное на ознакомление с богатым культурным наследием Азербайджана.
Как сообщает Trend, мероприятие, организованное при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и президентом Бразильской ассоциации журналистов по международным отношениям, журналисткой Фабианой Джейхан, получило широкое освещение в бразильской прессе.
В публикациях подчеркивается, что богатое культурное наследие Азербайджана имеет глубокие исторические корни и сегодня признано на международном уровне.
Также отмечено, что мероприятие внесло важный вклад в более близкое ознакомление с азербайджанской культурой на международной арене, сохранение национальной идентичности и укрепление культурных связей между двумя странами.
Кроме того, на азербайджанском стенде были представлены образцы национальной кухни,участников угощали изысканными блюдами, приготовленными поваром Халилом Джейханом.
Ознакомиться с публикациями в бразильских СМИ можно по следующим ссылкам:
https://brasilia.deboa.com/noticias/celebracao-especial-dedicada-a-cultura-do-azerbaijao-em-brasilia/
https://glaunacapital.com/2026/04/26/um-olhar-sobre-o-azerbaijao-conhecendo-sua-cultura-e-celebrando-sua-data-nacional/
https://cheiadesegredos.com.br/brasilia-celebra-a-cultura-do-azerbaijao-em-noite-de-sabores-musica-e-diplomacia-cultural/
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47
https://share.google/ckxIyxIboVR6hsqBq
https://radardigitalbrasilia.com.br/internacional/uma-noite-no-azerbaijao-brasilia-vive-experiencia-cultural-com-gastronomia-e-musica-internacional/
https://www.issoesaopaulo.com.br/2026/04/dia-do-azerbaijao-e-comemorado-em.html?m=1
https://www.tribunadobrasil.com/2026/04/cultura-musica-e-gastronomia-do.html
https://www.agorariograndedosul.com.br/2026/04/dia-do-azerbaijao-e-comemorado-em.html
https://egnews-portal.esglhj.easypanel.host/noticias.php?id=46862
https://www.instagram.com/p/DXmSvCEACde/?igsh=MWM5dnQ5czYxMzZvYQ==
https://www.instagram.com/reel/DXisXQcjnie/?igsh=MTFkbGJiMzBxaXFqZw==
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47
https://share.google/fJPfSDvKM711tqDJv
https://brasilia.deboa.com/noticias/celebracao-especial-dedicada-a-cultura-do-azerbaijao-em-brasilia/
https://glaunacapital.com/2026/04/26/um-olhar-sobre-o-azerbaijao-conhecendo-sua-cultura-e-celebrando-sua-data-nacional/
https://cheiadesegredos.com.br/brasilia-celebra-a-cultura-do-azerbaijao-em-noite-de-sabores-musica-e-diplomacia-cultural/
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47
https://share.google/ckxIyxIboVR6hsqBq
https://radardigitalbrasilia.com.br/internacional/uma-noite-no-azerbaijao-brasilia-vive-experiencia-cultural-com-gastronomia-e-musica-internacional/
https://www.issoesaopaulo.com.br/2026/04/dia-do-azerbaijao-e-comemorado-em.html?m=1
https://www.tribunadobrasil.com/2026/04/cultura-musica-e-gastronomia-do.html
https://www.agorariograndedosul.com.br/2026/04/dia-do-azerbaijao-e-comemorado-em.html
https://egnews-portal.esglhj.easypanel.host/noticias.php?id=46862
https://www.instagram.com/p/DXmSvCEACde/?igsh=MWM5dnQ5czYxMzZvYQ==
https://www.instagram.com/reel/DXisXQcjnie/?igsh=MTFkbGJiMzBxaXFqZw==
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47
https://share.google/ILcnAXD7msEFYbv47