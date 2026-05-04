Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских ковроделов медалью «Терегги»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских ковроделов медалью «Терегги».

Как сообщает в понедельник Trend, в распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

«За плодотворную деятельность в развитии коврового искусства в Азербайджане наградить медалью «Терегги» следующих лиц:

Агалыеву Неву Шахпаленг гызы

Бабаеву Аиду Эльман гызы

Бабаеву Джейхуну Закир гызы

Эйюбову Раю Шахвелед гызы

Абилову Назилю Алисафа гызы

Ахмедову Шафигу Мазаддин гызы

Акберову Ираду Ханага гызы

Алекберову Вюсалю Марифат гызы

Аскерову Кямалю Сардар гызы

Гасанову Халигу Йельмар гызы

Гусейнову Дильшад Махмуд гызы

Ганбарову Наргилю Алиага гызы

Гурбанову Садагат Амир гызы

Насирову Жалю Абдулали гызы

Нуриева Алисафу Идрис оглу

Озбекову Гюльгяз Матлабулла гызы

Рагимову Наилю Аллахверди гызы

Шахмурадову Алису Садыг гызы.»