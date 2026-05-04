Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить представление достижений Аркадага на WUF13 в Баку

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить надлежащее представление достижений города Аркадаг на предстоящем Всемирном форуме городов (WUF13) в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, данное поручение было дано 4 мая в ходе рабочей встречи с председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг Дерягельди Оразовым и мэром Аркадага Гульшат Маммедовой.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность представления достижений города, в том числе международных сертификатов, присужденных «умному городу», и освещения его роли в качестве современной модели городского развития.

Председатель Халк Маслахаты выразил уверенность, что участие в форуме будет способствовать ценному обмену опытом и принесет ощутимые результаты.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум состоится в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.