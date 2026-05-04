Франция призвала АБР усилить поддержку стран в условиях глобальных кризисов

БАКУ /Trend/ - Франция призвала Азиатский банк развития (АБР) усилить поддержку наиболее уязвимых стран на фоне роста глобальных конфликтов и нестабильности энергетических рынков.

Об этом заявил временный заместитель управляющего от Франции в АБР Антуан Бержеро в своём выступлении на ежегодном заседании АБР в Самарканде (Узбекистан), сообщает Trend.

Он отметил, что на фоне международной обстановки, характеризующейся ростом числа конфликтов с серьёзными гуманитарными, социальными и экономическими последствиями, многосторонние институты, такие как АБР, играют ключевую роль, сочетая меры экстренного реагирования с укреплением долгосрочной устойчивости, особенно в поддержку наиболее уязвимых и затронутых конфликтами стран.

“Франция приветствует оперативную и гибкую реакцию банка на последствия текущего кризиса на Ближнем Востоке и призывает АБР оставаться полностью мобилизованным для поддержки наиболее уязвимых стран-членов. В условиях высокой волатильности, роста цен на энергоносители и давления на внешнее финансирование крайне важно, чтобы АБР задействовал весь спектр контрциклических инструментов. Франция особенно приветствует недавнее внедрение механизма опции быстрого перепрограммирования (Rapid Reprogramming Option), который является важным шагом в повышении гибкости и оперативности банка в условиях кризисов.

Страна также поддерживает временную адаптацию существующих инструментов, включая возможное возобновление программ торгового финансирования для обеспечения импорта жизненно важных энергоресурсов в исключительных обстоятельствах. Кроме того, Франция призывает к усилению координации диагностики и пакетов поддержки между многосторонними банками развития (МБР) для максимально эффективного использования ресурсов, а также подчёркивает особую ответственность АБР как председателя Группы руководителей МБР в текущем году”, - сказал А. Бержеро.

По его словам, в то же время Франция подчёркивает важность сохранения соответствия долгосрочным стратегическим целям АБР, в частности в поддержке энергетического перехода и устойчивости. “По возможности меры экстренной поддержки должны также способствовать развитию устойчивой инфраструктуры и энергетических систем, чтобы краткосрочные решения одновременно способствовали достижению долгосрочных целей развития и устойчивости”, - сказал он.

А. Бержеро отметил, что текущий кризис подчёркивает необходимость продолжения поддержки со стороны АБР усилий стран-членов по переходу от ископаемого топлива и управлению волатильностью энергетических рынков на основе общей устойчивости. “Страна призывает к дальнейшей поддержке декарбонизированных источников энергии и подтверждает свою поддержку участия банка в содействии государствам, желающим развивать гражданскую ядерную энергетику. Франция также призывает АБР активизировать усилия по оказанию помощи странам в разработке долгосрочных стратегий перехода, в рамках которых будут согласованы национальные меры и поддержка доноров, одновременно предоставляя в краткосрочной перспективе необходимую политическую и экспертную поддержку для снижения зависимости от ископаемого топлива с учётом задач экономического роста и развития”, - сказал он.

А. Бержеро добавил, что в этом контексте Франция призывает банк продолжать усилия по превращению в «климатический банк региона»: “За этим лозунгом должны стоять конкретные и целенаправленные действия, отвечающие потребностям региона и одновременно способствующие развитию, смягчению последствий изменения климата, адаптации и общей устойчивости. Страна призывает АБР последовательно придерживаться этих обязательств в соответствии с Парижским соглашением”.

“Отмечая усиление климатических амбиций банка, включая цель довести долю климатического финансирования до 50% от общего объёма обязательств к 2030 году, Франция поздравляет АБР с достижением рекордных показателей климатического финансирования в 2025 году”, - сказал он.