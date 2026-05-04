Впервые в истории азербайджанской диаспоры прошла встреча с соотечественниками во Вьетнаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Вьетнам объединяют дружественные отношения, имеющие более чем полувековую историю. Две страны строят устойчивые и взаимовыгодные связи, основанные на общих интересах. Эти отношения, фундамент которых был заложен общенациональными лидерами Гейдаром Алиевым и Хо Ши Мином, укрепляли и развивали азербайджанцы, жившие и работавшие во Вьетнаме, а также вьетнамцы, получившие образование в Азербайджане.

Как передает Trend, выведение этих отношений на уровень стратегического партнерства в результате исторических встреч Президента Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом во время его государственного визита в Азербайджан в мае 2025 года придало особый импульс историческим связям и поставило новые задачи перед каждой структурой. В этой работе роль проживающих во Вьетнаме азербайджанцев как продолжателей дела своих предшественников имеет особое значение. Их общественная активность и верность ценностям дружбы еще больше укрепляют связи между двумя странами.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам встретился в Ханое с нашими соотечественниками. Это событие вошло в историю как первая широкомасштабная встреча с азербайджанцами Вьетнама, а также с вьетнамцами, ранее получившими образование в Баку.

Перед началом встречи были возложены цветы к бюсту выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева в здании посольства Азербайджана во Вьетнаме, была почтена его светлая память. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Также минутой молчания почтили память героев-шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде в своем выступлении отметил наличие основанных на исторических корнях искренних дружественных отношений между двумя странами. В ходе выступления была представлена подробная информация о роли общенациональных лидеров в установлении и развитии исторических связей между нашими народами, и подчеркнуто, что в настоящее время эти отношения успешно развиваются лидерами двух стран.

Посол сообщил, что в 2015 году в Ханое была учреждена Ассоциация вьетнамо-азербайджанской дружбы, объединяющая выпускников азербайджанских вузов, и проинформировал об активной деятельности ассоциации и проделанной ею на сегодня работе. Он напомнил о визите членов ассоциаций вьетнамо-азербайджанской дружбы в Азербайджан в 2024 году, организованном совместно Государственным комитетом по работе с диаспорой и посольством, а также об их участии в ряде встреч в Баку и посещении города Шуша. Дипломат отметил, что, хотя число азербайджанцев, проживающих во Вьетнаме, невелико, они всегда являются активными участниками всех мероприятий посольства.

Он высоко оценил визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой во Вьетнам и отметил, что этот исторический шаг знаменует собой новый этап сотрудничества в сфере диаспорской деятельности.

Поприветствовав участников, председатель Госкомитета отметил, что азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева. Он рассказал о заслугах Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в деле доведения до мира реалий об Азербайджане, сохранения национально-духовных ценностей и информирования наших соотечественников за рубежом.

Было уделено внимание продолжению связей с вьетнамцами, получившими образование в Азербайджане, и организации их визитов в нашу страну. Выражена благодарность соотечественникам за их вклад в дальнейшее укрепление гуманитарных и общественных связей между двумя странами. Также была представлена подробная информация о долгосрочных проектах и программах, реализуемых нашим государством в целях укрепления единства азербайджанцев мира, включая деятельность Домов Азербайджана за рубежом, Координационных советов, азербайджанских воскресных школ, специализированных форумов, культурных мероприятий.

На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы с историческими выступлениями Президента Ильхама Алиева, а также видеоролики в патриотическом духе.

Во встрече приняли участие руководитель Ассоциации вьетнамо-азербайджанской дружбы, а также ее почетный руководитель, члены ассоциации, в свое время получившие высшее образование в Азербайджане, которые поделились своими впечатлениями от этой встречи. Почетный руководитель Ассоциации вьетнамо-азербайджанской дружбы Нгием Ву Кхай в своем выступлении выразил большую любовь к Азербайджану. Напомним, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2017 году Нгием Ву Кхай был награжден медалью «Терегги» за заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом.

В ходе встречи, прошедшей в интерактивной атмосфере, состоялся обмен мнениями о перспективах, были внимательно выслушаны интересующие участников вопросы и даны исчерпывающие ответы. Наши соотечественники, проявившие большой интерес к проектам Госкомитета, отметили, что большинство проживающих во Вьетнаме азербайджанцев преподают здесь английский язык. Они озвучили предложения по укреплению связей между двумя странами, особенно в сфере образования, культуры и кулинарии, а также по организации здесь форума учителей. Участники мероприятия выразили благодарность азербайджанскому государству за заботу об общине во Вьетнаме.

Встреча с азербайджанской общиной во Вьетнаме завершилась художественной частью. Исполнение азербайджанских песен мастерами искусств Азербайджана, а также вьетнамцами, учившимися в Баку, и их выступления, придавшие мероприятию особый колорит, были встречены бурными аплодисментами.

Отметим, что Государственный комитет по работе с диаспорой проводит регулярные встречи с азербайджанцами, проживающими в разных странах, выслушивает предложения соотечественников и оказывает поддержку их деятельности.