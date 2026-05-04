В Баку создаются специальные полосы движения транспортных средств в связи с WUF13

Материалы 4 мая 2026 16:50 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на ряде улиц и проспектов Баку будут организованы временные специальные полосы движения.

Как сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), временные спецполосы будут созданы на проспекте Гейдара Алиева - Аэропортовском шоссе, а также на улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Мехти Аббасова, Микаила Алиева, Юсифа Сафарова и Микаила Мушфига.

Отмечается, что специальные полосы начнут функционировать после установки соответствующих дорожных знаков.

До их установки все транспортные средства смогут свободно пользоваться указанными полосами.

